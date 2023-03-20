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20/03/2023

LVMH 2023年的「購物清單」：對手Richemont及Aesop！國際奢侈品巨頭又掀搶牌大戰！Cartier與Aesop有何驚人吸引力？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　國際巨頭正在掀起一輪又一輪搶牌大戰。

 

　　回看2020年10月，LVMH宣布與美國珠寶品牌Tiffany達成新的收購協議，交易總金額（不含承接債務）158億美元，這也是全球奢侈品行業史上金額最高的收購交易。

 

　　LVMH集團1月26日發布了2022年業績報告。截至2022年12月，LVMH集團收入增長23%至792億歐元，營業利潤增長22%至211億歐元。

 

（網上圖片）

 

（網上圖片）

 

 

　　這一次胃口更大，直接要把整家對手搶過來，或將收購市值約740億歐元的Richemont (歷峰集團)。

 

　　能讓LVMH垂涎的歷峰集團，和LVMH同屬於世界三大奢侈品集團，來自瑞士，成立於1988年，是主要經營珠寶及手錶等奢華品牌的集團。我們看一看它的商業版圖：珠寶有梵克雅寶、卡地亞，腕錶鐘錶旗下有Panerai，江詩丹頓、伯爵、IWC等，時裝配件有Chloe、萬寶龍等等。據瑞士報紙Finanz und Wirtschaft報道爆料稱，LVMH集團主要是看上了卡地亞。

 

（網上圖片）

 

　　Richemont在2022年也取得了不錯的成績單。

 

　　今年1月，歷峰公佈（截至2022年12月31日）的2022財年第三季度業績數據：該季度銷售額同比增長了8%，撇去俄羅斯市場的影響，按固定匯率計算，集團銷售額增長了7%。其中強勁的珠寶部門抵消了專業製表部門（Specialist Watchmakers）的下滑。

 

　　第三季度，珠寶部門實現了8%的同比增長，銷售額為37.22億歐元。這主要得益於Buccellati、Cartier和Van Cleef & Arpels的強勁表現。

 

（網上圖片）

 

（網上圖片）

 

　　LVMH認為自己在珠寶方面落後於歷峰集團，比如費盡千辛萬苦收購的Tiffany，銷售額卻只佔卡地亞的一半左右。2022年，Tiffany也在LVMH集團度過了創紀錄的一年，其高級珠寶的收入翻了一番，利潤突破了10億歐元。

 

　　但LVMH集團的野心還遠不止於此，最近巴西美妝巨頭Natura&Co出售旗下美妝品牌Aesop的交易已經進入第二輪競標，L'Oréal、LVMH、資生堂和L'Occitane均參與競標，報價在15億至20億美元之間。

 

　　黑石、KKR和CVC Capital等私募資金團體也有興趣收購Aesop。這意味著，有7家國際巨頭和機構參與競購Aesop股權。

 

　　國際美妝巨頭再次上演搶牌爭奪賽，足見此類品牌的稀缺，Aesop到底有甚麼魔力？

 

（網上圖片）

 

　　Aesop由希臘裔澳大利亞人Dennis Paphitis于1987年創立，早年是一家名為Emeis的美髮沙龍。1989年，在與當地頗具名氣的美容品牌Emeis展開了關於品牌名的激烈爭論後，Dennis Paphitis將品牌名改為Aesop，與古希臘著名哲學家伊索同名。

 

　　2009年，Aesop獲得澳大利亞私募基金Harbert Private Equity的少數股權投資；2013年，Natura&Co收購了Harbert Private Equity持有的全部40%股權，又從創始人手中收購了25%的股權，交易總額為6,825萬澳元，成為Aesop第一大股東。2016年，經過多次股權收購，Natura&Co將Aesop徹底收入囊中。

 

　　在此次決定出售前，Natura&Co曾多次試圖讓Aesop進行IPO。

 

　　由於股市低迷，Aesop的IPO計畫屢屢受挫，Natura&Co不得不忍痛割愛，出售Aesop的少數股權。L’Oreal、LVMH也相繼下場。那麼，到底是甚麼吸引了LVMH？

 

　　其一，持續且穩定的業績增長。

 

　　自Aesop被Natura&Co收購後，其營收平均每年保持20%以上的增長。財報顯示，2018-2021年，Aesop銷售額分別增長了50.5%、25.8%、50%、33.4%，毛利率約為90%。

 

　　2021年，Aesop的營收達到34.3億元；2022年，即便是在Natura&Co集團整體營收下降的情況下，Aesop仍保持增長，前三季度實現總淨營收24.99億元，同比增長8.1%。

 

　　其二，Aesop的稀缺性和獨特性，是巨頭品牌矩陣中欠缺的。

 

 

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