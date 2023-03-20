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20/03/2023

收銀車2023│金管局收銀車18區服務開催！免費轉硬幣變鈔票 / 增值八達通！即睇你嗰區收銀車位置+服務時間！

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Text: Sammy Leung

　　現在出外付錢的時候，找回的硬幣，大家會怎樣處理呢？有些人會在搭車時用掉，有些人會放在家中的存錢罐。而香港金融管理局（金管局）不時都會有「收銀車」停在不同地區，市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至八達通卡等。早前兩輛「收銀車」新的服務日程表出爐，一齊看看吧！

 

硬幣收集計劃接受指定香港流通硬幣

 

　　金管局的硬幣收集計劃在2023年3月27日至2023年6月11日會有新的服務日程表，兩部收銀車輪流在全港18區提供免費收集硬幣服務，硬幣收集計劃接受以下香港流通硬幣：

 

●　1982 年或以後的一毫硬幣

●　1975 年或以後的二毫硬幣

●　1977 年或以後的五毫硬幣

●　1978 年或以後的一元硬幣

●　1975 年或以後的二元硬幣

●　1980 年或以後的五元硬幣

●　所有十元硬幣

 

收銀車轉換方法

 

　　每輛收銀車內有2部硬幣點算機，市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通銀包、「拍住賞」、TNG Wallet及WeChat Pay）。

 

 

收銀車服務時段

上午10時至晚上7時

 

3月收銀車位置及服務日期

 

油尖旺區

日期：2023年03月20日（星期一）至 2023年03月26日（星期日）（3月22日星期三暫停）

地址：尖沙咀海防道臨時街市門外路旁（近天橋底）

 

南區

日期：2023年03月20日（星期一）至 2023年03月26日（星期日）（3月23日星期四暫停）

地址：香港仔華貴邨華賢樓 3月20日（星期一）至 3月22日（星期三） 、香港仔田灣邨田麗樓 3月24日（星期五）至 3月26日（星期日）

 

元朗區

日期：2023年03月27日 至 2023年04月02日

地址：元朗朗屏邨喜屏樓（3月30日星期四暫停）

 

屯門區

日期：2023年03月27日 至 2023年04月02日 屯門區

地址：屯門蝴蝶邨蝴蝶灣社區中心側空地（3月29日星期三暫停）

 

下一頁：4月大埔區、北區、黃大仙區、深水埗區

 

 

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