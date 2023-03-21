陳卓賢任林俊傑個唱嘉賓臨時被飛 經理人花姐︰製作單位已表達歉意

【晴報專訊】男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）原定擔任新加坡歌王林俊傑（JJ）前晚第三場香港站個唱嘉賓，有份綵排的Ian卻沒有上台演出，惹來各界揣測。事件經一夜發酵，昨日MIRROR經理人黃慧君（花姐）表示製作單位已就溝通錯誤向他們致歉；JJ個唱香港區監製李志倫亦承擔責任，自稱傳遞錯誤訊息，雙方最後「傾掂數」，實行以和為貴。

Ian（左）原定擔任JJ的個唱嘉實，可惜因溝通問題無緣合作。

林俊傑日前假中環海濱活動空間展開一連六場的演唱會，個唱叫好叫座，但突然惹來是非。有指陳卓賢原定擔任前晚第三場的表演嘉賓，他在下午亦現身綵排，豈料前晚直至完騷也未見其蹤影。有指JJ一方以為邀請了全隊MIRROR任嘉賓，但綵排時才發現只得Ian獻唱，最終Ian被「彈鐘」，大會亦刪除當晚嘉賓環節；有傳事後Ian更取消追蹤JJ的IG帳戶，事件愈鬧愈大。

JJ邀得黃貫中任第二場嘉賓，二人合唱《海闊天空》。

隊友齊心曬合照挺Ian

有傳Ian隊友楊樂文（Lokman）、江熚生（AK）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）本來到場力挺隊友，豈料最終Ian無緣踏台板。前晚JJ個唱完結後，Stanley突然上載一張未知何時拍攝的七人合照，並寫道：「要紀念下。」Ian隨即轉發到限時動態並留言︰「記低。」AK、Jeremy及Tiger亦相繼轉發以示團結。

Stanley突然上載鏡仔七人合照，似是以行動支持隊友。（IG圖片）

事件成為網上熱話，昨日花姐回應︰「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤，向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」至於JJ個唱的香港站監製李志倫，亦就安排失當公開向JJ及MIRROR道歉，「本人同時也是JJ與MIRROR雙方就表演安排之溝通橋樑。因錯誤傳遞雙方訊息，導致表演形式上出現嚴重落差。」他表示是雙方一致決定取消此嘉賓環節。

姜濤欣賞張國榮幽默

另外，Ian隊友姜濤最近重新演繹張國榮（哥哥）的經典歌曲《追》，姜濤表示聽過原唱後，於錄音時加入自己的唱法，「唔想被人覺得係模仿，因為哥哥係模仿唔到。」他從小欣賞哥哥的歌曲及電影，除了欣賞前輩的唱功及演技，更欣賞哥哥的風趣幽默，「好多人都有睇過哥哥《今夜不設防》嘅訪問，佢重新定義咗咩係charm，唔會淨係鏡頭前嘅一張相，而係你嘅談吐、氣質。」

姜濤自言閱歷不足，會從哥哥的作品及訪問中向前輩學習。（影片截圖）

（左起）AK、陳蕾及Ian將於五月舉行拉闊音樂會。（資料圖片）