姜濤回歸代言無糖汽水！網民質疑欠說服力，姜糖力撐偶像！搵明星代言有利有弊？

人氣偶像姜濤去年在籃球賽中受傷，需進行手術及復康治療，休養近兩個月後，終於在年初叱咤樂壇流行榜頒奬典禮現身，一眾姜糖興奮無比。不知是否因為腳傷痊愈或是久未露面，姜濤情緒極度高漲，在演唱期間又跪地又狂叫。

事後姜濤high 爆演出引來不少負評，更有網民指他身型暴脹，目測達二百磅，顏值驟降。自此之後，姜濤神隱了一段時間，據聞他為避姜糖秘密搬竇，並喪做運動，深夜打波及跑步，務求盡快收身。

減肥成功的姜濤於上月強勢回歸，並接拍了不少廣告，其中一個是無糖可口可樂。廣告以「無可取代」為主題，帶出姜濤在粉絲心中的地位是無可取代，無糖可口可樂也是一樣。

廣告推出後，不少網民質疑姜濤作無糖汽水代言人欠說服力，但亦有粉絲力撐偶像，認為無糖汽水肥人都飲得，姜濤作代言人最適合不過。

雖然姜濤現在回復顛峰狀態，但若他再次暴肥，代言產品難免受到影響。用明星代言人無疑是可增加宣傳效果，但亦存有不少風險。

無糖可口可樂廣告：