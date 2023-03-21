全球幸福指數排行榜2023出爐！呢個地方連續6年蟬聯第1名！香港名次又再跌？

「你幸福嗎？」近年來，全球因為疫情、戰亂、天災，不少人都陷入陰霾，但在處於這些苦難中，大家更體會到家人朋友的關心，甚至連陌生人都可能會幫你一把。聯合國最近公布了2023年的《全球幸福指數排行榜》（World Happiness Report），到底今次香港排名又有沒有下跌呢？

聯合國在20日公布了最新的《全球幸福指數排行榜》（World Happiness Report），在2020年至2022年多個地區收集數據，根據人均GDP、預期壽命、社會支持、經濟等因素評估。先看看《全球幸福指數排行榜》首10名的地方！

全球幸福指數排行榜

1. 芬蘭

2. 丹麥

3. 冰島

4. 以色列

5. 荷蘭

6. 瑞典

7. 挪威

8. 瑞士

9. 盧森堡

10. 新西蘭

（圖片來源：UNSPLASH）

在首10名當中，芬蘭已連續6年蟬聯第一名，而第二三名分別是丹麥及冰島，跟2022年的排名是一樣的。看看全球幸福指數排行榜的首十名，基本上沒有太大的變化，例如以色列由第9名衝上了第4。

丹麥（圖片來源：UNSPLASH）

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