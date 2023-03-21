  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

21/03/2023

全球幸福指數排行榜2023出爐！呢個地方連續6年蟬聯第1名！香港名次又再跌？

#World Happiness Report #壽命 #荷蘭 #以色列 #冰島 #挪威 #新加坡 #人均GDP #全球幸福指數排行榜 #中國 #香港 #亞洲 #台灣 #盧森堡 #新西蘭 #瑞典 #丹麥 #瑞士 #排行榜 #聯合國 #芬蘭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　「你幸福嗎？」近年來，全球因為疫情、戰亂、天災，不少人都陷入陰霾，但在處於這些苦難中，大家更體會到家人朋友的關心，甚至連陌生人都可能會幫你一把。聯合國最近公布了2023年的《全球幸福指數排行榜》（World Happiness Report），到底今次香港排名又有沒有下跌呢？

 

　　聯合國在20日公布了最新的《全球幸福指數排行榜》（World Happiness Report），在2020年至2022年多個地區收集數據，根據人均GDP、預期壽命、社會支持、經濟等因素評估。先看看《全球幸福指數排行榜》首10名的地方！

 

全球幸福指數排行榜

1.    芬蘭

2.    丹麥

3.    冰島

4.    以色列

5.    荷蘭

6.    瑞典

7.    挪威

8.    瑞士

9.    盧森堡

10.    新西蘭

 

（圖片來源：UNSPLASH）

 

　　在首10名當中，芬蘭已連續6年蟬聯第一名，而第二三名分別是丹麥及冰島，跟2022年的排名是一樣的。看看全球幸福指數排行榜的首十名，基本上沒有太大的變化，例如以色列由第9名衝上了第4。

 

 丹麥（圖片來源：UNSPLASH）

 

下一頁：睇埋其他常見地方及香港排名！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#World Happiness Report #壽命 #荷蘭 #以色列 #冰島 #挪威 #新加坡 #人均GDP #全球幸福指數排行榜 #中國 #香港 #亞洲 #台灣 #盧森堡 #新西蘭 #瑞典 #丹麥 #瑞士 #排行榜 #聯合國 #芬蘭

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk