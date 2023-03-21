不思量自難忘，伊拉克戰爭廿周年





2003年3月20日是一個甚麼的日子？伊拉克人特別刻骨銘心，不會忘記，他們的命運從此不一樣了。其實當天伊拉克正受到全球媒體的關注，大家屏息以待美國向巴格達發出第一枚導彈，拉開戰爭的序幕。20年過後的今天，就在廿周年之際，媒體還在關注伊拉克嗎？那就讓我為伊戰作出一些盤點吧。

2003年美軍攻入伊拉克首都巴格達（AP）



事實上，在過去20年間已有不少證據顯示這場戰爭的非法性，並引發出牽連甚廣的災難。首先，一場戰爭，炸開了派系仇恨。戰前什葉派和遜尼派老百姓相處沒問題，有不少兩派背景男女甚至通婚。可是，戰爭時美國拉攏什葉派打遜尼派，答應可讓前者掌權以作報酬。戰後美國在伊拉克安插西式民主普選制度，一人一票下人口佔優的什葉派上台執政，遂向變成弱勢的遜尼派大加報復。



數年前我在約旦首都安曼聆聽了一位伊拉克女士的故事，我只是名聽眾，但已感到無比的傷痛。她本身是一名英語系教師，丈夫是工程師，有兩個兒子。戰前，他們就像其他家庭一樣，日出而作，日落而息，假期節日一家人出外玩樂。她還記得哪家咖啡店的咖啡最香，哪家烤肉店的烤肉最好。



可是自2003年的一場戰爭後，從此伊國陷入另一場更殘酷的教派之戰，令人民陷入人間地獄。前述那位女士的丈夫被綁架至死，兒子受凌辱，她本人險遭強暴，就只是因為他們有個遜尼派名字。其後她和兒子唯有逃到敘利亞，那是2006年的事。他們原本在敘利亞6年間慢慢喘息下來，怎知2011年該國卻爆發內戰，一切化為烏有，她和兒子不得不再踏上逃難之路。



類似的故事，我聽了一個又一個，一個比一個更令人揪心。可憐的是，由於過去實在太多難民，國際組織如聯合國難民署和兒童基金會等也應付不了，處理難民得要有優先次序，例如伊拉克難民已遭讓位給敘利亞和也門。換言之，優先次序乃按戰爭新舊而定。



其後聯合國更定性伊拉克不是戰區，逃出來的人不是難民，只不過是尋找政治庇護的人士，那聯合國等便少了一份責任，把這責任交給私人救援組織。但私人組織近年已出現救援疲勞，結果伊拉克人求救無門，給了極端組織招募的大好機會。



事實上，伊拉克有不少地方仍然處於嚴峻的戰鬥狀態，老百姓被迫逃亡，多個省份上演一幕又一幕浩大的「出埃及記」，加上其他地方共300萬人境內流亡(Internally Displaced People, IDP)，眼前景象恐怖極了，即使現在重述也感到一種創傷。



最糟糕的是，國際傳媒對伊拉克亦早失去關注。就以戰爭時期打得最激烈的遜尼派重地弗盧杰(Fallujah)為例，美國在伊拉克結束主要戰事後，內戰旋即開始。當弗盧杰居民在瓦礫中有望重建，在重建過程中大家本來以為看到出路，怎知一個導彈又把費盧杰炸回原形，不然便是什葉派民兵來偷襲。



最要命的是，其後一批自稱「阿蓋達」的武裝分子偷進弗盧杰，插下黑旗，後來又改稱「伊斯蘭國」(ISIS)，宣稱要保護弗盧杰，這是2013年之事，「伊斯蘭國」萌芽的時候，但由於國際傳媒缺席，令大家對這個極端恐怖組織失去警覺。



「你們國際傳媒到哪裏去了？」弗盧杰到處都有這樣的求救橫額。一位曾受美軍虐待、反對美軍佔領的弗盧杰居民，面對絕望及無助，竟然向記者說:「我們需要美軍來拯救！」多麼諷刺啊！伊拉克人不需要美軍時，他們來破壞；需要他們來建設拯救，他們卻一走了之。



民主大選，聽起來冠冕堂皇，但伊拉克有能力走上健康的民主之路，而西方大國有為這等中東國家創造民主的條件嗎？美國只是在拉一派打一派來服務西方利益，根本沒有讓真正的民主植根在伊拉克。可悲的是，現在這等被改造的國家，只有在重建與摧毀之間不斷巡廻上演。



一場伊戰，可謂是改變了世界。除慘重的人命代價外，恐怖主義亦隨著伊戰逐漸向全球散播，至今到了不可收拾的地步。「仇恨上腦」實在是全球現象，這是否伊戰後遺症我不清楚，愈趨激烈的仇恨言論不僅存在國與國之間，也存在人和人之中。



就在伊戰20周年之際，人類社會似乎沒有從中汲取教訓，俄烏衝突成為繼伊拉克和敘利亞後，廿一世紀另一場慘絕人寰的戰事。中國國家主席習近平正在訪問俄羅斯，並與普京會面，大家都在拭目以待，中國有心有力成為俄烏之間的和平使者嗎？



