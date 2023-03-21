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21/03/2023

打工仔福音！滙豐指定3間分行試行7日營業！開埋星期六下午、星期日！即睇分行地址及營業時間

#打工仔 #滙豐銀行 #滙豐 #滙豐分行 #銀行 #營業時間 #開戶 #網上理財
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Text: 2023-03-21 16:35:53

　　身為打工仔，由星期一至五、早上9點到下午5點都要返工，如果想去銀行處理一些個人私事，可能真的要等午飯時間或星期六早上。但有去過銀行的都知，每次都大排長龍，少則排隊半小時，多則一小時以上。而最近，有銀行宣布部份分行試行1周開足7日，簡直是打工仔福音！

 

　　滙豐早前指，在香港全面撤銷入境防疫措施後，使用分行服務的海外港人及非本地居民都有明顯增加，而2月開戶個案更比今年1月份升一倍，所以決定在3間分行試行7天營業。相信這個消息，對於一至五都要上班、錯過銀行營業時間的打工仔來說，真的是一大好消息！即睇哪3間分行會試行7天營業！

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　滙豐宣布由3月25號至4月23號，有3間分行星期六服務時間將會延長為早上9時至下午5時及星期日下午2時到5時，3間分行分別為：

 

●　柏寧卓越理財中心（香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下A,B,D,E及F舖）

●　海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心（九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號）

●　觀塘分行（觀塘開源道71號王子大廈1樓）

 

　　大家可以提早三天預約辦理開戶、啟動網上理財等，留下資料就會有專人確定會面日期及時間，詳情可以到官網查詢

 

 

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