十年難得一遇天文現象：即Check時間睇「月掩金星」！錯過今次要等40年！推介兩個觀賞正點！一浪漫一方便

天文愛好者注意！若錯過了2010年的「月掩金星」，有好消息！香港太空館指，本周五（3月24日）晚會出現罕見天文現象「月掩金星」。當月球公轉軌道平面跟金星的公轉軌道平面十分接近，月球遮蓋金星，便會出現「月掩金星」，是次現象將在晚上7時47分開始，於晚上8時53分結束。香港太空館及「康文＋＋＋」Facebook專頁則會在晚上7時半至9時進行網上直播，大家未放工或留在家都睇到！

金星公轉到不同位置，並被月球遮蓋一小時多，形成「月掩金星」。

（圖片來源：香港太空館）

（圖片來源：香港太空館Facebook）

由於月球及金星均較為明亮，大家單靠肉眼便能觀賞此現象。不過在「月掩金星」期間，月球及金星位於西北方，因此，大家須在香港的西北位置方能觀賞到這十年一遇的天文現象，一旦錯過，或需等到2063年，即係40年後才有下一次的觀賞機會！

即睇最佳觀賞地點：

1. 最浪漫！香港太平山山頂公園

走到太平山頂，可俯瞰香港萬家燈火的景色，深受港人及遊客歡迎。星期五晚，不妨在下班後帶備野餐墊，漫步到附近的太平山頂公園，欣賞「月掩金星」，好浪漫！

躺在野餐墊上觀賞「月掩金星」是不錯的選擇。

（圖片來源：香港旅遊發展局）

2. 最方便！九龍海運碼頭海港城

放工太急忙，未能趕到山頂的朋友不用擔心，尖沙咀海港城海運碼頭亦能觀賞到是次現象。吃過晚飯後，便可以「霸個靚位」，吹吹海風，等待「月掩金星」。

站在海運碼頭，同時欣賞香港夜景及「月掩金星」。

（圖片來源：海運大廈網站）

不過能否成功觀賞，亦視乎天氣狀況，天文台預報星期五將多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，或有機會影響「月掩金星」的天文觀測，天文愛好者緊記密切留意天氣狀況。