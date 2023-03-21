21/03/2023
陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！
香港身為國際金融中心，對經濟同國際貿易具有高度依賴。
因為疫情，全球經濟陷入衰退危機，導致急速通脹、油價動盪、各國加息不斷，香港樓價亦跌至5年半以來的新低。望住自己所持有的資產，隨著時間不斷貶值，投資者都可謂忐忑不安、疑惑重重。
今年疫情逐漸消退，各國都落力調整政策，以望擺脫加息週期之下嘅陰影，爭取獲得良好表現。但金融危機似乎持續，該如何解決？投資者該如何保持實力，增加收益？今次etnet經濟通到邀請陶冬博士為你逐一拆解！
4月22號，etnet將會於香港浸會大學舉辦「陶冬博士看『2023年：政策轉變之年』財經講座」，同你點評全球經濟前景、進行中國2023年市場預測，講解香港樓市嘅投資策略。
陶冬看「2023年：政策轉變之年」財經講座
講者：陶冬博士
瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席
時間：2023年4月22日 (星期六) 3:00pm-5:00pm
地點：香港浸會大學大學會堂
九龍塘窩打老道224號(浸信會醫院側)
語言：普通話
票價：早鳥價港幣 $320/位
團購價港幣 $280/位（3人或以上報名）
（原價：港幣$380 / 位）
即日起，至2022年4月10日或之前前報名即可享有早鳥優惠，3人或以上報名仲可以享有額外優惠，再加碼減多$40。仲唔快啲約埋一眾智慧型投資者朋友、財金界人士、以及企業決策人一齊報名，早著先機？
而家報名，仲可以尊享價港幣$150 (原價港幣$268)加購《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，獲贈一個月「etnet 強化版MQ App」手機串流報價服務(價值港幣$88)；仲會有樂本健港幣$20優惠券。
講座機會難得，座位先到先得，快啲報名喇！
講座報名、詳情及具體優惠，請點擊網址 https://taodong2023.etnet.com.hk/?s=w11
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