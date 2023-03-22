相隔13年再登小巨蛋 草蜢蔡一傑感動爆喊

【晴報專訊】草蜢上周六（18日）在台北小巨蛋舉行《RE︰GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會》，這次是三子相隔13年再度登陸台灣開騷，吸引不少當地藝人捧場，包括張小燕、蘇慧倫、范曉萱及曾國城等。蔡一傑（傑仔）在台上看到張小燕和曾國城等前輩到場支持，當場感動爆喊。草蜢今次為台灣歌迷度身訂造歌單和舞蹈編排，特別選唱95年為台灣歌迷創作的台語歌《有緣來作伙》，勾起大家的集體回憶。

草蜢在台上施展混身解數，傑仔一度感觸落淚。

草蜢完騷後接受訪問，在台上表現激動的傑仔，自爆一開場聽到歌迷的歡呼聲，他已經想喊，但一直忍着，當看到台下一班前輩藝人時，再也忍不住了。傑仔說︰「諗番起37年前我哋初到台灣，多得佢哋照顧同愛錫。」蘇志威則說︰「平時小燕姐同曾國城都好早瞓，竟然喺台下又唱又跳玩到完場，好難得。」

草蜢在台上施展混身解數，傑仔一度感觸落淚。

草蜢走到台下VIP席，跟曾國城合唱《半點心》，蔡一智更肉緊獻吻。