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23/03/2023

《中年好聲音》最年長參賽者 71歲吳大強︰畀同齡人一份衝勁

#中年好聲音 #吳大強
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　　【晴報專訊】吳大強以71歲之齡參加歌唱比賽《中年好聲音》，每次表演從容淡定的他，成功俘虜評判及觀眾，不但勇闖十強，更成為大熱門。雖然兒子吳偉豪是TVB藝人，但大強表示絕對沒有「拉關係」，他在退休後才接觸演藝行業，希望藉自身故事，鼓勵同齡人勇於追夢。

 

 

　　吳大強憑沉穩唱功殺入十強，是不少參賽者的榜樣。「比賽去到依家已經係意料之外，唔會太睇重輸贏，最重要係為觀眾唱首好歌。依家街上好多人叫我大強，有次我戴口罩，有途人喺我面前唱《Oh, Pretty Woman》，我話︰『唔使唱喇！我真係大強！』其實好開心。」雖然兒子吳偉豪是藝人，不過大強跟其他參賽者一樣，參加海選入圍，「好多人認為我個仔喺TVB工作，一定識好多人，但我一個都唔識，連報名都無話畀個仔知。」

 

大強唱英文歌大獲好評。（資料圖片）

 

重視四個兒子興趣

 

　　從小受兄姊薰陶，大強愛聽歐美流行曲，更自學結他，亦參加過不少歌唱比賽，跟音樂結下不解緣。「以前覺得做歌手係遙不可及嘅事，一直好嚮往演藝圈，中西電影、電視劇、粵語長片都睇好多，絕對係戲迷。」因苦無入行機會，他唯有努力讀書，英語不俗的他畢業後當上班族，後來成為酒店管理層。事業有成，讓大強能為四個兒子提供不錯的學習環境，在國際學校升學，長大後各展所長。大強說︰「啲仔主要由太太照顧，我原則係佢哋互相尊重，唔係老大就有優待。兄弟之間互相支持、幫助，佢哋連衫都輪流着，大仔傳畀二仔，二仔傳畀三仔，喺較重紀律嘅家庭成長，佢哋生活得好開心。」大仔吳偉諾是消防員，二仔吳偉言是飛機師，三仔吳偉豪是藝人，四仔吳偉傑仍在澳洲讀大學，大強說︰「希望佢盡快畢業返港工作，一家人團聚，我哋一直紮根香港。」

 

吳家一門四傑，外形條件不俗。（資料圖片）

 

　　今年初，大強在台慶頒獎禮見證兒子奪飛躍進步男藝員，「我支持阿仔嘅工作，首先佢要有興趣，佢求學時期都有參加話劇班。而且我覺得佢有條件，學問、外形，又有演藝魅力，真係唔錯！聽聞呢行好複雜，我又唔太認同，特別係《愛•回家之開心速遞》劇組，關係好似屋企人咁，我好放心。」父子如今成為同事，大強沒想過客串《愛•回家》，「就算有機會都要睇能力，如果成日NG…我最怕拖累人。」

 

大強見證吳偉豪得獎，令他深感安慰。（IG圖片）

 

寄語心態要年輕

 

　　談到《中年好聲音》，大強坦言錄影時間長的確辛苦，幸好體力能應付。「比賽反而令我有動力提升自己，否則就會落後。見到我呢個例子，畀到同齡或者比我後生嘅人一份衝勁、希望。人仲有好長嘅路要走，心態要年輕，莫講話依家70歲，就算去到80歲，我相信只要有恆心，勤做運動，身體都唔會退化得太厲害，最緊要睇起嚟有神采。我對呢行感興趣，依家親身體會到，絕對係一種福氣。」

 

轉載自: 晴報

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