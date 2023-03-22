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22/03/2023

危中更有機！

#樓市 #買樓 #美國金融
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　美元在長期無限量化貨幣之下，終於要承受後果。執筆前，在幾天內美國幾間銀行發生擠提及倒閉，反映美國金融的脆弱及人心的不穩！香港如何自處掌握當中的危與機？尤其是房地產的機會上，筆者想分享有關的看法。

 

　　香港巿場無疑是要面對美國動盪的衝擊，但是我們不要忽略當中衍生的機會！未說應對前，我們先要找出真相，筆者認為太多人神化美國的能耐，而忽略了在數字上已足以反映出東升西降的清晰勢頭。看一看數據，中國最新截至2023年2月的貨幣供應量M2創新高達275.52萬億人民幣，按年增長12.9%，香港M3亦是在一個清晰的「上升通道」趨勢中，而美國M2在近年終止了上升及出現下調，最新截至1月份的美國M2約21.27萬億美元，對比高位2022年3月的21.74萬億美元減少約4700億美元或2.2%，各位覺得以上數據奇怪？一直以來傳媒、種種評論不斷說香港和中國不斷有資金流走嗎？不是說全世界資金也去到美國嗎？顯然今非昔比，在數據上看到的趨勢並不是這樣，大部分人都是盲目相信美國的霸權能耐，而不是根據數字去印證！可能，這種人心上的迷信才是美國剩下的最大實力！

 

 （istock）

 

　　我們又看一看美國矽谷銀行倒閉後，在影響樓市的數據上發生了甚麼事，過去一周美元兌港元曾出現下跌，亦因此香港的套息活動我們可以說幾乎消失了，少了套息活動，香港的息口是更加容易出現減息，也更難實際加息了！近日，匯豐銀行宣布下調H按鎖息上限0.25厘，由P減2厘下調至P減2.25厘，即實際鎖息上限由3.625厘減至3.375厘，美國弱勢對香港有利的一面，的而且確是立竿見影的。而美元下跌引起人民幣上升亦是令到香港股市容易回復上升。筆者相信如果美國因為銀行受考驗而放緩加息，香港樓市更是無後顧之憂了。

 

　　雖然是這樣，筆者認為未來股票市場難免會在中美衝突和美國金融動盪之中容易受到影響，但是樓市及消費市場是屬內循環部分，即並非靠外來因素去重啟經濟，香港是有條件可以繼續受惠的，未來我認為大家會見到美式經濟的創傷和中國經濟的內循環復常，同時出現在市場的冰火相濟局面。
　

 

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