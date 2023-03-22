港大研發新型抗菌米片！超聲波誘導消滅深層骨組織99%細菌，有助治療骨髓炎

骨組織感染，即骨髓炎，是由細菌、真菌或其他微生物引起的骨骼或骨髓感染，常見致病細菌包括金黃葡萄球菌（MRSA），嚴重的感染可令患者面臨截肢及誘發可致命的敗血症。港大研究團隊最近研發出新型二維抗菌納米片，在超聲波誘導和中性粒細胞膜（NM）吞噬作用下，可有效消除深層骨組織中逾99%的耐藥性MRSA細菌，甚至可減輕炎症並有助修復骨組織。

港大醫學院相關研究成果，已發表於《先進材料》期刊。（資料圖片）

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國領導的研究團隊指，臨床上治療骨組織感染的方法包括注射抗生素及清創手術，惟骨深層組織的感染位置一般已有細菌膜形成，治療效果或不明顯，若過度使用抗生素，有機會損害先天免疫能力，並引致更多耐藥病原體出現。

超聲波誘導 可滅逾99%細菌

團隊指，近年抗菌治療「光療」，又稱光動力療法或光熱療法，被視為一種非抗生素殺菌治療策略，但光波未能有效穿透深層組織，對骨組織等深層感染治療成效不彰。鑑於超聲波對人體組織有較高穿透力，故可考慮以超聲波誘發的抗菌治療為新一代非抗生素治療。

最近研究團隊研發出名為Ti3C2-SD（Ti3+）納米片的新型二維聲敏劑，是一種非入侵性及非抗生素類的抗菌技術。新型納米片含大量二維度的催化面，在超聲波誘導下，新的二維聲敏劑能有效地產生大量活性氧，並隨著NM的吞噬作用成為殺菌劑，主動追蹤和消除深層骨組織中的耐藥性MRSA細菌。

在小鼠模型中，新型納米片能消除骨組織中逾99.72%的MRSA細菌，甚至可減輕炎症並有助修復骨組織，且在生物安全考慮上，沒發現任何明顯風險。

楊偉國形容，是次突破性研究令超聲波感應的聲敏劑發展實現重大飛躍。