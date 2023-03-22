領展(00823)供股，可提高股息回報

上日提到，我推介的其中兩隻收息股近期都發生了一些事。上次已經談過盈利大跌近九成的中電（00002），今次想跟大家談談領展（00823），因為領展於2月10時宣布了上市以來首次的供股集資計劃。

不過，文章上線這日，領展的供股時間表已經去到尾聲。如果你決定供的話，應該都已經付了錢；如果不供的話，也應該在市場沽出你的供股權吧！

到了下周二（28日），領展就會公布供股的分配結果（有些人會在市場買入供股權供股的，到時就知道是否能全部分配到），而新發行的股票，大家也可於下周三（29日）收到，並於下周四（30日）正式買賣。

回說今次領展的供股事件簿。領展是於2月10日宣佈，以5供1的比例向股東提出供股建議的，供股價44.2元，較領展停牌前股價62.8元有約三成折讓。

根據公司解釋，領展今次供股所得，主要用來減債，以及留作備用現金，以便將來出現收購機會的時候可以有足夠彈藥。嚴格來說，如果是一般的上市公司，以這個理由提出供股，相信會備受批評。

領展的情況稍好，因為過去兩三年，領展一直積極尋求收購機會，因此也動用了大量資金，以至銀行貸款和發債，尤其是去年利息上升時，領展也繼續發債。因此，今次藉機向股東集資減債，也是利好公司財政的一項舉措。

當然，我也不是完全同意領展今次的供股時機，而且，今次整個供股過程是稍為倉卒的，由宣布供股到新股上市，歷時只有6星期，確實給人有點快刀斬亂麻的感覺。

因此，領展股價從宣布供股時的62.8元，反覆下跌至上周三（15／3）的48.5元收市價後才喘定，跌幅足足有兩成二。一般來說，公司宣佈供股後，股價都會下跌，因為投資者知道稍後可以用更低價錢買入股票，就會引發沽售潮。

但這個跌幅又是否過分呢？我想用對上一次另一隻大型股供股作一比較。我指的就是2020年6月國泰（00293）的供股計劃。當時因為疫情令航空業陷入冰封狀態，國泰出現財政問題。在政府出面協助下，國泰同時向股東伸手，以11供7的比例要求股東供股，供股價4.68元。

這個價錢較國泰停牌前的股價8.81元有四成七折讓，高於領展，其後國泰股價也是節節下挫的，到了供股權買賣的後期，股價跌至大約5.3元左右，即是比宣布供股前的股價跌了大約四成，比今次領展更厲害。但昨日國泰的股價是7.25元，雖然比當時宣布供股前的股價仍低一成多，但比起供股價卻高了五成半，即是供股部分是賺了大錢的。

國泰當時的財政情況比領展惡劣得多，股價也能在供股之後回升，因此，如果大家是退休一族，或者作為退休部署而持有領展的話，我認為，領展今次供股是供得過的。

（istock）

領展可能因為供股而多發了股票，或許拉低派息，但同一時間，領展也因為減少債務而減少利息支出，變相多賺了，也可以多派股息，兩者或許抵銷了，因此，中長線來說，供股始終是有著數的，因為供股部分可以賺大錢的機會甚高。如果大家只持有作為收息，整體上都可以提高你的回報呢！

作者電郵：lkslo@yahoo.com