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22/03/2023

日本蛋荒持續！雞蛋老行尊教揀靚蛋！邊款味道媲美日本蛋？邊款質素最穩陣？揀蛋必學呢3招

#雞蛋 #日本蛋 #美國蛋 #小白蛋 #湖北蛋 #泰國蛋 #蛋黃 #蛋白 #長沙灣副食物批發市場 #日本蛋荒
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Text: Louise Yuen Photo: Celia Li

　　日本早前爆發禽流感，令日本雞蛋供應持續短缺，當地供不應求，連帶入口香港的蛋量也大幅減少，價格急升之餘，也出現日本蛋荒的現象。今次我們走入長沙灣副食物批發市場，請教從事雞蛋批發超過 40 年、見盡各地雞蛋的華姐，除了日本蛋，還有哪些優質雞蛋，再教授 3 大揀蛋小貼士，包保幾時都買到心水靚蛋！

 

華姐從事雞蛋批發超過 40 年。

長沙灣副食物批發市場

 

味道濃郁媲美日本蛋：湖北蛋

 

　　日本蛋向來深受港人歡迎，全因它蛋香濃郁，呈橙紅色的蛋黃夠挺身，而且蛋白不腥，不論拌飯或炮製其他蛋菜式也一樣美味。日本蛋，在港人心目中的地位確是難以取代的，但華姐認為湖北蛋對比其他產地的雞蛋，味道與日本蛋較為接近，蛋黃呈鮮橙黃色，蛋白濃稠，重點是蛋味最濃，用來蒸蛋、炒飯最好。加上它的供應穩定，價錢相宜，不少餐廳現時也採用湖北蛋。

 

湖北蛋

 

質素平均：美國蛋

 

　　美國蛋也是大熱之選，貪其質素平均和有信心保證。像小白蛋，蛋黃偏淡色，蛋味亦不算濃郁，但勝在滑溜，加上蛋白中的水份較少，本地餐廳及快餐店也愛用來煎蛋、炒蛋，也常用於製作蛋糕當中。

 

美國小白蛋

 

冬天產的質素較好︰泰國蛋

 

　　同樣不乏捧場客的泰國蛋，則味道較淡，質素一般。華姐解釋，一隻「靚蛋」首要條件是蛋白水份含量不多，泰國蛋本身蛋白較稀，加上雞蛋蛋白在炎熱天氣下更容易變得稀薄，「曬一曬再稀啲，很快就變水」，因此於冬天生產的泰國蛋反而比夏天的質素略勝一籌。雞蛋質素的好與壞，原來亦與天氣有關。

 

泰國蛋（圖片來源︰thaipbsworld.com）

 

下一頁︰達人教路！揀雞蛋 3 大貼士

 

 

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