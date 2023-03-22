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22/03/2023

DONKI X ANA大抽獎：送東京雙人來回機票！參加即有著數？簡單4 Steps登記抽獎活動！附登記連結

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Text: Sammy Leung

　　DON DON DONKI近年在香港開設愈來愈多分店，好多人一進店就會開始「購物」Mode，聽著DON DON DONKI的音樂、揀選著來自日本的零食或日用品，真的好像去了日本一樣。而最近，DON DON DONKI聯乘ANA推出大抽獎，當中大獎更是雙人日本來回機票！即睇參加方法！

 

「日本へGO!!!」大抽獎獎品

 

　　DON DON DONKI 聯乘 ANA推出「日本へGO!!!」大抽獎，只要DONKI App會員於2023年3月18日至2023年4月17日期間，在DON DON DONKI 9間分店單一消費滿港幣三百元或以上，就有機會參加大抽獎，先看看獎品：

 

●　大獎：雙人ANA來回香港至日本東京經濟客位機票（名額：3個）

●　二獎：ANA HONU 1:200 A380飛機模型（名額：5個）

●　三獎：DONKI dMiles一萬份（名額：2個）

●　四獎：ANA折疊手挽袋（名額：20個）

 

 

4 Steps登記抽獎活動

 

　　好！看完獎品，就快看看到底怎樣可以參加今次的「日本へGO!!!」大抽獎，教你4 Steps登記今次抽獎活動！

 

1.    於任何DON DON DONKI 9間分店單一消費滿港幣三百元或以上

2.    付款時掃瞄DONKI App會員編號記錄消費

3.    登入指定網站，登記個人資料

4.    訂閱ANA電郵通訊

 

 

下一頁：即睇9間分店及抽獎結果公布日期

 

 

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