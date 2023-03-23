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23/03/2023

面相分析 │ 鼻頭有坑紋要小心，賺到錢都未必儲到！「破財相」同矽谷銀行爆煲有關？

#玄學 #破財 #命理 #面相 #面相分析 #特徵 #相學 #破財相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　美歐銀行相繼出事，導火線是加州矽谷銀行一夜爆煲，其餘波像火山流瀉的溶岩，不斷冒泡，不少人心中亦冒起與2008年雷曼金融海嘯的聯想。

 

(圖片來源：AP Photo/Steven Senne)

 

　　網上瘋傳一位關鍵人物，串連了這兩個危機。

 

　　他就是Joseph Gentile。

 

　　最初傳他是兩間涉事機構的主腦，後來澄清他只是直接與雷曼兄弟全球投資銀行有關，曾任該行財務總監。雖然他目前在SVB集團工作，但並非出事的矽谷銀行，而是在SVB證券任職Chief Administrative Officer(政務官)。

 

　　其實他2007年離開了雷曼，即在該公司未破產前已「逃生」，但也被指要負責，因為他在雷曼期間主理財務。他又被指「黑仔」，因他在安達信會計師事務所開展職業生涯，該事務所於2002年因安然事件而關門。

 

　　這次矽谷風雲，雖然與他無關，但其履歷也真叫人觸目驚心，雖非「黑」到正，但也算是在黑的邊緣遊走，怎麼次次都「躬逢其盛」呢！

 

　　今期借他來發揮，談一談甚麼是破財的相，特別是指賺到錢，但儲不到錢的無奈面相。

 

　　這位金融老手的相，驟看似四平八穩——額頭寬廣、兩眼有神、唇成一線（表示理智、冷靜），本來是稱職的銀行家材料，但小心看一看他的鼻，便發現破綻。

 

　　他鼻子稍嫌短和小，對打工仔來說，不是致命傷，但鼻頭之下明顯有條坑紋，由鼻頭直下人中，這是財運上的大忌，鼻頭等如一個人的夾萬，夾萬有條縫隙，肯定漏財啦！

 

　　這坑紋在外國人臉上比較普遍，可能是因為他們的儲財觀念不強，但中國人也有不少案例，我就認識兩個，各有各的散財方法。

 

　　有位女朋友，平日也不揮霍，我問她為何儲不到錢，她說人生最緊要去experience(體驗)，所以一儲夠假期及旅費，便遨遊四海，現在正報復式旅行，把三年積累下來的金錢和遊與一併釋放出來。

 

　　另一位則沒有那麼暢快，他努力搵錢，太太就努力花錢，經常血拼，最近還振振有詞說：「我是促進消費，幫助香港盡快復常，這位是愛國愛港的表現。」

 

　　鼻頭這坑紋，可能撼崩個人經濟，也可以帶旺社會經濟！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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