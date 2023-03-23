面相分析 │ 鼻頭有坑紋要小心，賺到錢都未必儲到！「破財相」同矽谷銀行爆煲有關？

美歐銀行相繼出事，導火線是加州矽谷銀行一夜爆煲，其餘波像火山流瀉的溶岩，不斷冒泡，不少人心中亦冒起與2008年雷曼金融海嘯的聯想。

(圖片來源：AP Photo/Steven Senne)

網上瘋傳一位關鍵人物，串連了這兩個危機。

他就是Joseph Gentile。

最初傳他是兩間涉事機構的主腦，後來澄清他只是直接與雷曼兄弟全球投資銀行有關，曾任該行財務總監。雖然他目前在SVB集團工作，但並非出事的矽谷銀行，而是在SVB證券任職Chief Administrative Officer(政務官)。

其實他2007年離開了雷曼，即在該公司未破產前已「逃生」，但也被指要負責，因為他在雷曼期間主理財務。他又被指「黑仔」，因他在安達信會計師事務所開展職業生涯，該事務所於2002年因安然事件而關門。

這次矽谷風雲，雖然與他無關，但其履歷也真叫人觸目驚心，雖非「黑」到正，但也算是在黑的邊緣遊走，怎麼次次都「躬逢其盛」呢！

今期借他來發揮，談一談甚麼是破財的相，特別是指賺到錢，但儲不到錢的無奈面相。

這位金融老手的相，驟看似四平八穩——額頭寬廣、兩眼有神、唇成一線（表示理智、冷靜），本來是稱職的銀行家材料，但小心看一看他的鼻，便發現破綻。

他鼻子稍嫌短和小，對打工仔來說，不是致命傷，但鼻頭之下明顯有條坑紋，由鼻頭直下人中，這是財運上的大忌，鼻頭等如一個人的夾萬，夾萬有條縫隙，肯定漏財啦！

這坑紋在外國人臉上比較普遍，可能是因為他們的儲財觀念不強，但中國人也有不少案例，我就認識兩個，各有各的散財方法。

有位女朋友，平日也不揮霍，我問她為何儲不到錢，她說人生最緊要去experience(體驗)，所以一儲夠假期及旅費，便遨遊四海，現在正報復式旅行，把三年積累下來的金錢和遊與一併釋放出來。

另一位則沒有那麼暢快，他努力搵錢，太太就努力花錢，經常血拼，最近還振振有詞說：「我是促進消費，幫助香港盡快復常，這位是愛國愛港的表現。」

鼻頭這坑紋，可能撼崩個人經濟，也可以帶旺社會經濟！



