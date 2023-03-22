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22/03/2023

土星入雙魚│火象及風象星座有挑戰！邊個星座要提防小人？邊個會出現財務困難？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　土星進入了雙魚座，上周本欄談了對水象和土象星座的影響，今次就繼續餘下的火象和風象星座，看看土星這位「考官」，對哪些地方會帶來壓力和困難。雖然土星會讓人感到吃力，但如果肯去面對這些挑戰，到最後還是會帶來收穫和提升。（可以參看自己的上升星座）

 

火象星座

 

　　白羊座—白羊座一向活力十足，不過這段時間，會發覺「心很累」，心情鬱悶，但又不知為甚麼，只是覺得有點不妥，總是有些精神困擾。要特別注意精神健康，適時去放鬆。另外，也可能會有秘密敵人的出現，在你背後搞小動作，要多加提防。

 

　　獅子座—接下來這兩年多，考驗會在財務上，特別是跟他人有關的，例如如果你要跟別人合資做生意、投資，又或有借貸，都要加倍小心，當中可能會出現麻煩。所以最好避免跟別人有甚麼金錢瓜葛，對於資源運用方面也要特別謹慎。

 

　　人馬座—人馬座總是常常往外跑，但也不得不花多些時間在家庭方面，當中需要處理一些問題，例如家人要你的幫忙，又或要為家庭負起更多的責任。對你來說確是感到吃力，但也是一個讓你成長的機會，變得更有承擔。

 

風象星座

 

　　雙子座—雙子要面對的挑戰，正正就是在事業方面，上司對你會有更高的要求，你亦需要背負更多的重任，甚至有機會升職，不過同時亦伴隨著更大的壓力，又或會懷疑自己是否有能力。初期雖然感到相當辛苦，但慢慢鍛鍊出自己的實力，日後亦會有更多的收穫。

 

　　天秤座—日常工作中要處理各式各樣的麻煩，總是有些難題要解決，而同事亦未必幫得上忙，要獨自處理，真是要考驗你處理問題的能力了。另外，也要注意健康，壓力太大，身體容易生病，特別是皮膚、骨骼的問題。

 

《愛回家之開心速遞》劇照

 

　　水瓶座—財務的問題讓你困擾，例如出現一些金錢狀況，財務上變得緊拙，總是擔心入不敷支。不過土星就是要你去學習理財，認真的看看如何去增加收入、儲蓄、減少開支，讓自己在金錢上變得更穩健。

 

 

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