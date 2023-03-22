新商業3C時代！商場如何運用線上引流策略，迅速大量吸客？

隨著新商業3C時代的來臨，購物中心不再只是單純的交易場所，更是讓消費者可以體驗和互動的生活方式。之前我們分享了香港K11 MUSEA的線上推廣方式，現在輪到朗豪坊的引流策略了。

小紅書引流

小紅書平台針對年輕女性粉絲進行定位，女性用戶佔絕大多數，並有許多明星入駐平台，持續帶動流量增長。我們可以專注於這群消費者，精準推出引流策略，以達到高效轉化的效果。

（圖片由作者提供）

朗豪坊在小紅書上的引流策略以達人探店分享為主，精準對準遊客群體，並以更具體的搜索詞如酒店、美食、購物等來提高品牌曝光度。當消費者在搜尋香港旅遊攻略時，也會出現與朗豪坊相關的關鍵詞，進一步提升品牌知名度，並從多個分享內容中獲得流量。

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小紅書用戶的消費能力較為中高，形成了超精準的流量池。例如，95後的女性用戶儘管收入一般，但具有超前消費的意識。只要看到有人推薦的物品，無論是否符合自己的需求，只要被圖文吸引，就很容易產生消費衝動。因此，我們在幫助客戶投放小紅書時，更注重圖文內容，使宣傳點可以直接擊中用戶視線。

精美而直接的圖片更容易吸引用戶點擊了解，我們可以看到，在朗豪坊相關的筆記內容中，都標注了精準的搜索關鍵詞，例如「朗豪坊」、「香港」、「旺角」、「旅遊」等等，可以吸引用戶點擊，激發他們對朗豪坊遊玩的興趣。

公眾號線上引流

除了透過達人分享引流，品牌還需要提高品牌知名度，打響品牌官方營銷戰。 想要透過公眾號進行引流，必須先做好自己的新媒體內容定位，並專注於某一個範疇，持續輸出優質的內容。只有清楚了解自己的用戶定位和用戶畫像，知道他們的需求和痛點，才能輸出內容，實現引流的目的。

一旦關注了朗豪坊的官方賬號，用戶就能獲得明確的內容回復和推送，方便根據自己的需求了解更多信息。在推送內容中，各個關鍵字對應著不同的內容鏈接，例如商場地址、營業時間、店鋪查詢以及Wi-Fi等，都可以透過公眾號了解，這也大大激發了用戶關注官方號的必要性。

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除此之外，公眾號一般分為兩大欄目，內容與商場詳情息息相關。公眾號更特別推出會員、微博、官網等引流鏈接，讓粉絲不斷穿梭不同平台，全方位了解商場資訊。

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公眾號內容多半以商場活動為主，例如各大節日和時令，商場都會推出引流活動。 透過平台的宣傳，吸引更多用戶前來參與。 而只有官方平台才會推出的活動消息，更可提高粉絲的黏著度。

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現今很多購物中心經營不善，其主因在於商場缺乏客流量，或客流量雖有，但無法有效轉化。 若自身品牌效應卓越，客流量自然不會成為問題。 然而，若自身流量不足，就要通過策劃有效地進行引流。 我們更建議線下門店可透過線上引流獲得更多流量，進而促使客流有效轉化。