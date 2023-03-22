  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

22/03/2023

全球最難負擔樓價排行榜！榜首連續13年又係香港！齋收入唔支出要儲蓄咁多年！港人5大熱門移民地點樓價都難負擔？

#打工仔 #置業 #買樓 #樓價 #負擔 #家庭收入 #澳洲 #加拿大 #美國 #英國 #新加坡 #香港
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　「我要上車！」很多打工仔都以置業為人生目標，返工努力工作為的只是想更快買樓，有一個屬於自己的家，不用再為住宿問題煩惱。而大家一向都知道香港樓價相當高，對於普通打工仔要購入一個單位，真的十分困難。最近，國際調查機構Demographia公布了全球城市樓價負擔能力報告，香港連續13年蟬聯全球最難負擔樓價榜首！

 

　　最近，國際調查機構Demographia公布了全球城市樓價負擔能力報告，報告調查截至2022年第三季，一共調查了全球94個城市的樓價數據，當中有55個地方的樓價被評為「極難負擔」，樓價及收入比率為5.1倍或以上。樓價中位數對家庭收入中位數比率為3倍或以下是可負擔的，3.1倍至4倍是難負擔；4.1倍至5倍是嚴重難負擔；比率為5.1倍或以上是「極難負擔」。

 

　　先說説香港，香港在全球最難負擔樓價連續13年蟬聯第1名，樓價中位數對家庭收入中位數比率為18.8倍！換句話來說，即是家庭完全不支出，齋靠收入去買樓要超過18年的時間！香港在2022年同一份研究中，樓價中位數對家庭收入中位數比率為23.2倍，2023年的研究是降至18.8倍。

 

(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　而在今次的調查中，除了第一名的香港是18.8位外，第2及第3名樓價「極難負擔」分別為比率達13.3倍的悉尼及12倍的溫哥華；第4位檀香山；第5位是聖荷西。再看看港人熱門的移民或移居地點，到底樓價難不難負擔呢？以下為各個地方的樓價中位數對家庭收入中位數比率。

 

地點（樓價中位數對家庭收入中位數比率）

 

澳洲整體（8.2）

墨爾本（9.9）

阿得雷德（8.2）

珀斯（5.4）

加拿大整體（5.3）

多倫多（9.5）

蒙特婁（5.4）

美國整體（5）

檀香山（11.8）

聖荷西（11.5）

洛杉磯（11.3）

三藩市（10.7）

紐約（7.1）

英國整體（5.3）

倫敦（8.7）

班來茅夫（8）

倫敦近郊（7.3）

曼徹斯特（5.5）

伯明翰城（4.8）

新加坡（5.3）

 

　　由樓價中位數對該地家庭收入中位數比率上得知，澳洲樓價相對上比新加坡、英國、英國及加拿大較難負擔的。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #置業 #買樓 #樓價 #負擔 #家庭收入 #澳洲 #加拿大 #美國 #英國 #新加坡 #香港

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk