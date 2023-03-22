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職場女王
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22/03/2023

職場女王Son姐 | 以為自己好打得可改變公司文化？死忍爛忍一堆原因唔轉工？算啦！裝睡的人叫不醒！

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　　今日我籌備新店開張忙得不可開交之際，朋友氣急敗壞找我求救，職場遭受不公對待如何反擊？老闆偏聽偏頗如何為自己爭取平反？我的答案是：條路自己揀，食咗佢就得。我已經聽到不想再聽，冇乜嘢我返出去做嘢先！

 

　　話說這位朋友返工第一個月，以上所講問題已經全部浮現。問我意見，作為朋友，當然要清心直說，沒有人能夠改變一間公司的文化，公司文化就是老闆文化，接受不了早走早著，否則就要做好準備，改變自己迎合文化。但這位朋友堅持認為只要自己努力工作做出成績，同事的態度就會改變，老闆就會對他另眼相看。我坦然並不睇好，不過無論如何，盡了力對得起自己就好。

 

　　做了一段時間之後，朋友大呻，公司分黨分派，互篤背脊講是非。以為潔身自愛不參加任何黨派專心做好自己份內事，就可以置身是非漩渦之外，結果反而被同事集體聯手欺負。同老闆反映，希望老闆主持公道，老闆的回應是是叫他好好反省檢討，點解全部同事都唔鍾意佢！

 

　　同事之間為甚麼會樂此不疲日日搬弄是非？因為老闆鍾意聽囉！朋友愈努力，就只會愈乞人憎，是所有人的Common Enemy。我兜口兜面同佢講過，他在這間公司的存在價值是團結了，本來打生打死明爭暗鬥的所有人，上下一心目標只有一個就是夾埋玩死佢。老闆擺到明用人不是唯才，我朋友以為好打得可以為自己殺出一條血路，一開始就捉錯用神。老闆置身事外，日日睇馬騮戲大龍鳳睇得不知幾高興。

 

　　事情到了這個地步，其實冇需要問我，都應該知道應該點做啦！幾年來一直說搵工，一直有見工亦有Offer，但又有9萬幾個理由解釋點解唔accept。話驚新不如舊，又話怕衰過而家；話老闆對佢唔係咁差，又話同事對佢態度好咗啲。一句講晒，全部都係佢講晒！

 

　　該講的不該講的我都講了，沒想到竟然在再來問我如何反擊爭取平反，今次我學精了，只是回了：『你不放過自己是你的選擇，但我決定放過自己，你鍾意點做就點做，冇需要得到任何人的認同，亦不必再嚟問我意見』裝睡的人叫不醒，完！

 

 

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