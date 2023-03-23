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23/03/2023

黃宗澤食店開張求性感到賀 胡定欣笑言視乎價錢

#黃宗澤 #胡定欣 #周家蔚 #羅霖
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　　【晴報專訊】黃宗澤（Bosco）、胡定欣、羅霖和周家蔚昨日到尖沙咀出席新店開幕活動，定欣穿deep V吊帶裙到賀，好友Bosco笑言不敢正視，定欣表示已做足安全措施，並笑謂︰「最緊要靚！」

 

（左起）Bosco、羅霖、定欣和周家蔚獲邀擔任新店開幕的剪綵嘉賓。

 

Bosco和定欣對《廉政狙擊》於本周六的大結局收視，充滿信心。

 

　　胡定欣昨日性感亮相，火速成為全場焦點，黃宗澤為之譁然，而定欣表現淡定，笑笑口稱︰「都唔係我最性感嘅一次，我哋以前拍《點金勝手》時啲造型仲性感啦。其實我都好耐無咁性感，有啲唔習慣，不過最緊要靚，我都好小心嘅，做足安全措施。」提到在熱播劇《廉政狙擊》中，定欣和Bosco的姊弟角色讓觀眾很受落，定欣即強調現實中是兄妹關係，並坦言近來多了「兄妹檔」的搵錢機會。Bosco表示︰「封關太耐，依家市道活躍番，嚟緊大家都有機會見到我同定欣一齊出嚟，真係托賴。」

 

定欣早前以超貼身造型賀台慶，大曬玲瓏曲綫。（資料圖片）

 

Bosco勁蝕七位數

 

　　Bosco又提到經營的蠔吧在疫情期間停業，最近重新裝修，準備下月重新營業。Bosco苦笑謂︰「好肉赤呀！本來通關後生意好好，但一早計劃咗要裝修，所以成個月無得開門做生意，租金、人工照畀，連埋裝修費，一個月唔見過百萬，加上受疫情影響又蝕咗七位數，希望可以好快賺得番啦。」他又指暫時無意開分店，身旁的定欣笑言Bosco要邀請她任剪綵嘉賓以帶旺生意，Bosco老實不客氣要求她性感出席，定欣笑言︰「就睇你開咩價，愈高價件衫就開得愈低。」Bosco秒回︰「就挑戰你底綫。」定欣立即縮沙，笑指不敢亂開價︰「我驚講咗收唔番。」

轉載自: 晴報

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