美儲局昨晚（22日）議息，結果於今早（23日）港凌晨公布議息結果。兩星期前，美儲局主席鷹到痺講可加息0.5厘，今時市場普估只加0.25厘，以至不加，甚至估會減息。

（AP）

一般認為，鮑威爾：

1. 無膽加息0.5厘；

2. 頂多是落地執撮沙加0.25厘；

3. 不會不加息；

4. 更無膽去減息。

加0.5厘會使市急挫，這是美儲局今時所不能忍受的；加0.25厘，是市場普遍接受的，順應民意合天道；不加息，以至減息，會被市場認為是金融銀行界有重大隱患，不能不下重藥來救。

如果加0.25厘，跟著要看的是鮑威爾在記招上怎說息口後向。

歐央行行長拉加德上周公布加0.5厘息後，就收工，但到翌日她就補飛謂之後加息路向要看經濟、市場表現，是較之前的加、加、加氣焰收火了。無他，仲加息，會多幾間瑞信㗎！鮑威爾也在同一處境，歐美金融銀行業因歐美急加息而危在旦夕，仲敢勇加？

美國銀行業有幾危？前晚（21日）耶倫一語道破。

當耶倫仍為美儲局主席時，她曾謂，2008年雷曼事件後，美政府對金融、銀行業的監管作了重大改進，以後不會再有金融危機了。不過美國今時不就正處金融危機中？

美3月21日周二，耶倫講，如果中小銀行遭擠提並有蔓延風險，政府會干預，會怎干預？

有媒體從知情人士處獲悉，美國官員正在研究他們可能怎樣臨時將聯邦存款保險公司（FDIC）覆蓋範圍擴大至所有存款。美國財政部工作人員正在評估，聯邦監管機構是否擁有足夠的緊急授權，能不經現在國會正式批准，臨時讓超出（大多數帳戶目前所面臨的）25萬美元上限的存款被保險覆蓋。

金融世界正在失控

美國國會如否決耶倫之議，美銀行業會現擠提，以至倒閉潮，如美國會接納耶倫之議，將表示美國QT將成歷史（起碼在三、五年內）。

在過去數天之內，美儲局的資產表已急增3000億，這代表美儲局又再向市場買入或接受債券抵押（圖一）。

這個急升反映兩個可能性：

1. 一眾央行盲到一心以加息去遏通脹，而忽視其可帶來的副作用；

2. 一眾央行一心製造出危機，並以之為藉口，以去控制之後的一切。

但無論上述兩者是否真確，最真確的是金融世界正在失控，而不是Everything is under control，何以見得？

1. 環球銀行在經歷目前事件後，會大力收緊信貸，如非有信用長久關係客戶，怕在一、兩年內，難得到信貸。圖二是收緊信貸的美銀行數目正在急升，一年之後再看此圖，應會見到收緊信貸的銀行數更急升。





銀行為百業之母，阿媽無錢，則Money makes the world go round便不再go了。

2. 汽車買賣是美消費的一大支柱，在美，買車常靠車貸，但由於加息，車貸息已由8%升逾10%（圖三），而斷供率已增至15年來最高，今時受財困的銀行會更收緊汽車信貸，美國消費將下，GDP增長怎了？

3. 不少美地區小銀行承造大量房貸和商業樓宇按揭，在2022年第四季，這類按揭債價已見下跌，今年初更急跌（圖四），這都對銀行的資產負債表更差，會否是另個引爆美中小銀行的倒閉？自今到年底便知。

4. 摩根士丹利策略師Edward Stanley警告，美國新創公司年底前恐出現倒閉潮。

根據MarketWatch報道，美國矽谷銀行和Signature Bank接連倒閉，儘管美國財政部撥出250億美元資金，承諾提供每位客戶最多25萬美元存款擔保，但新創公司遭遇現金流的問題，恐有許多新創公司在年底前倒閉。

Edward Stanley計算，美國估值超過10億美元的新創公司，2023年資金需求約3000億美元，估值低於10億美元的新創公司，也需要2500億美元的資金才能「維持現狀」。

Edward Stanley進一步表示，新創公司面臨資金難關，隨著銀行借貸成本上升，恐怕愈來愈難找到利率低於10%的資金，因此他預測大批新創公司可能會在2023年下半年倒閉。此外，這類公司為了募集所需的營運資金，也可能被迫透過次級市場「降價求售」。

5. 由於本以為好穩陣的金融資產：美國國債、銀行AT1債、商業樓貸，都見大幅價跌，不少退休基金的投資將蒙受大損失。已公布出來的就有瑞典的退休基金、英國退休基金。

瑞典退休基金的痛苦請看另欄。

6. 基金投資者也可以受損：

據未證實報道，Pimco持有8.07億美元的瑞信AT1債券，景順也有損失，而由於環球債券價均跌，所有持有債券基金的投資者，均可有損失，這包括全港的強積金，他們怎不持有債券？

7. 銀行日後融資難了：

以前銀行可以發行AT1債券來籌措資金，除非債券條款修改至AT1債券不會先被清零，不然環球的AT1債券需求將弱，除非銀行大幅提供這些AT1債券利息，以吸引好息之徒來「冒險」，但銀行能承受這個資金成本的上升嗎？

今次金融危機，又暴露了西方銀行監管的缺漏，耶倫以前謂再無金融危機是大話西遊了，以上的7宗罪，只要有任何一宗爆煲，都足以使美儲局、美財政部，無力挽。

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瑞典退休基金慘蝕

《彭博》報道，瑞典最大養老基金Alecta已全數出售深陷流動性危機的第一信託銀行（First Republic Bank，FRB）（美：FRC）股權，虧損75億瑞典克朗（約56.93億港元）。

Alecta也持有已被美國當局接管的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）（母公司SVB Financial Group，美：SIVB）及Signature Bank（美：SBNY），因這兩間銀行已停牌，預料因撇帳而分別錄得投資虧損89億瑞典克朗（約67.56億港元）及32億瑞典克朗（約24.29億港元），加上沽清FRB持股的虧損，合共或蝕近150億港元。

報道引述Alecta行政總裁Magnus Billing表示，FRB未來的不確定性太大，部分原因是該行評級已被降至垃圾級，故有此出售決定。

Alecta在向瑞典金融監管局（FSA）提交的文件中表示，在本月15日沽清FRB前，基金對該行的總投資資本為97億瑞典克朗（約73.63億港元）。這意味著是次出售損手達77.3%。

這間瑞典基金自2019年起一直持有FRB股權，成為該行的第五大股東。瑞典金融監管機構近日要求Alecta解釋，為何將合計約218億瑞典克朗（約165.47億港元）的資金，投資於與SVB倒閉相關的三間美國小型地區銀行。

Alecta管理著260萬瑞典人養老金、規模達1.2萬億瑞典克朗的企業資產，預料因投資美國的銀行而錄得之虧損不會影響其償付能力充足率，截至2022年底，該償付能力比率總計為218%。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



