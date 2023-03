聯儲加息：倒後鏡和車前窗之間視線選擇

美國聯儲決定繼續加息,但是選擇在前瞻性預測(點陣圖)和鮑威爾記者會的語調上盡量溫和,讓這次政策行動以鴿派加息的姿態展現在世人和市場面前。當天美國債市因為預期加息周期即將結束而上漲,美國股市因為銀行動盪沒有得到政策解決方案而下挫。



此次FOMC(公開市場委員會)會議決定繼續加息25bp到4.75-5%。同時,在加息路徑上貨幣當局開始改變措辭,會後聲明中刪除了「ongoing increase」,微妙地暗示加息接近了尾聲。作為前瞻指引的點陣圖,和12月給出的加息終點和2024年降息路徑相比變化不大,加息高點維持在5.125%,2024年底為4.25%。這意味著過去幾個月所展現出來的惰性通脹並沒有衝擊到利率政策,鮑威爾在此前國會聽證時所暗示的重新大碼加息的可能性基本消失。

同時在記者會上,鮑威爾重申年內減息並非美聯儲官員的基本假設,指向政策利率會有一個較長的暫停期,強調下一步政策取決於接下來的數據,基本維持了聯儲不急於減息的立場。在經濟預測上,聯儲幾乎沒有調整2023年預測數字,將2024年GDP增長由1.6%下調到1.2%,堅持經濟軟著陸的判斷。



在萬眾矚目的銀行業流動性壓力和市場動盪問題上,會議紀要增加了「closely monitor incoming information and assess the implications for monetary policy」,提出目前的銀行困境所帶來的信貸條件緊縮正好相當於加息。換言之,貨幣當局把壞事當好事了,因此毋須採取特別行動。鮑威爾強調目前的銀行體系健康,資本金充足,並將處理銀行問題歸到財政部、聯儲和FDIC的共同職責上去。



物價穩定和就業增長,是美國聯儲的雙任務。從它過往20年的政策操作來看,維持金融穩定,避免系統性風險是另一個政策目標。此時此刻通脹高企和中小銀行不穩同時出現,它們所要求的貨幣環境是相反的,對於聯儲不存在一石兩鳥的政策選擇,唯有在短期犧牲一個。



從結果看,FOMC決定聚焦在倒後鏡裏的通脹問題上,同時選擇對車前窗突然出現的銀行問題暫且放一放,寄希望於流動性問題可以慢慢消失,市場焦慮可以自行紓緩。倒後鏡與車前窗之間的選擇,實際上是政治正確和金融審慎之間的選擇,貨幣當局決心繼續將重點放在物價上,而將金融風險留給和財政部、FDIC的共同決策上,相機而行。



聯儲這個輕重權衡,第一符合人性,第二政治正確。唯一的問題是,目前所見的美國銀行流動性壓力究竟是個案還是系統性風險敞口。聯儲在一年內加息500點,所有銀行的債券頭寸都出現了大面積浮虧,只是暫時沒有入帳。此時的中小銀行出現了上世紀八十年代savings and loans crisis的一些症狀。



