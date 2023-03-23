【比比星期四】5月美國續加息視乎兩大因素？買金避險首選黃金ETF？ | 解讀藥明生物業績

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國聯儲局會後聲明顯示，聯邦基金利率點陣圖維持峰值5.1%，市場揣測美國息口即將見頂，惟聯儲局主席鮑威爾續放鷹，表明今年內不會減息，有必要時更會繼續加息。此後美國財長耶倫亦指無意擴大存款保障範圍，增加市場對銀行風波蔓延的憂慮。如何解讀聯儲局及耶倫在銀行風波一事上的取態分歧？比比料5月傾向繼續加息，但要留意兩大因素！是次議息聲明對市場釋出甚麼信號？金融市場不確定性增加，買金避險或更值博？

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