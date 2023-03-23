  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

23/03/2023

最新精選自助餐推介 | Buffet超抵優惠！香格里拉2送1／平絕$296起連加一任食即開生蠔／M+新登場靚景自助餐／任食米芝蓮片皮鴨

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty

　　疫情時食自助餐都很麻煩，每次行去buffet枱時都要戴口罩，很難盡興！終於等到除罩的一日，不用又戴又除，方便得多，即刻想訂位開懷大吃一番！3、4月不少酒店都推出新的主題自助餐及新優惠，非常吸引，是時候約朋友去慶祝一下！

 

最新精選自助餐推介 | 1. 港島香格里拉cafe TOO：超抵！限時優惠買2送1！小童半價

 

　　港島香格里拉的cafe TOO一直是城中最受歡迎的酒店自助餐之一，最近推出多款升級晚市海鮮美食，包括清蒸波士頓龍蝦、日本壽司刺身如左口魚及深海池魚、即製刺身手卷等，加上波士龍蝦（僅限晚市）、麵包蟹、青口、蟹腳等，海鮮控定必滿足。另外，餐廳更與多間本地知名食府合作，推出「港式 · 港食」自助餐（供應至3月31日），美食包括榮獲米芝蓮殊榮的一樂燒鵝之招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵，以及更多地道美食，而合作食府將作不定期更新，為食客帶來不同的美食驚喜。由即日起至4月30日以優惠碼「HKSLC0313」訂座，更可獲自助午餐及晚餐「買二送一」優惠（但不適用於4月7-10日），即是平日午餐3人同行只是$996，4-11歲亦可有自助餐原價5折優惠。

 

cafe TOO的環球海鮮自助餐一直享負盛名，波士龍蝦（僅限晚市）、麵包蟹、青口、蟹腳等，樣樣都新鮮飽滿。

（圖片來源：cafe TOO）

由即日至3月31日，cafe TOO與多間本地知名食府合作，推出「港式 · 港食」自助餐，可以食到一樂燒鵝之招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵等地道美食。（圖片來源：cafe TOO）

除了香港人最喜歡的壽司之外，餐廳更供應即製刺身手卷。

（圖片來源：cafe TOO）

 

環球海鮮及「港式 · 港食」自助餐

 

自助午餐

供應時間：星期一至五 12nn-2:30pm，星期六 12nn-3pm

收費：星期一至五 $498，星期六 $558

 

自助早午餐

供應時間：星期日及公眾假期 12nn-3pm

收費：$738

 

自助晚餐

供應時間：6:30pm-10pm

收費：星期一至四 $768，星期五至星期日、公眾假期及公眾假期前夕 $798

 

cafe TOO

地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓

電話：2820 8571

 

下一頁：同樣抵！限時優惠買2送1 ！逢星期三海鮮加碼

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多Foodie What’s On文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk