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23/03/2023

傳統／自訂車牌號碼拍賣再開鑼！8888？I AM HAPPY？N1CE CAR都有？邊啲車牌最好意頭？最搞鬼？有無你個名／生日號碼？一文睇晒搶手車牌！

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Text: Kennis Wong

　　2月的新春車牌拍賣，自訂車牌「R」被「爭崩頭」，最終以2550萬元成交，成為歷來第二貴的車牌，更成為城中熱話。熱潮過後，運輸署亦不時舉行車牌拍賣會！即將舉行的傳統車輛登記號碼拍賣將分為3天，分別為3月25日、4月1及2日舉行，而自訂車輛登記號碼拍賣將會於3月26日舉行。雖然今次的拍賣車牌暫未有太大迴響，但亦不乏「好意頭」的號碼，立即了解拍賣會詳情！

 

（圖片來源：晴報）

 

　　自1973年，運輸署將不定期舉行傳統車牌號碼拍賣會，而3月25日、4月1及2日三天將於灣仔會議展覽中心舊翼L4樓S421會議室進行新一輪拍賣，每天分為9時25分及2時25分兩個時段，大家可透過拍賣時段投得心儀車牌。2月拍賣會重點車牌「R」鬧得熱哄哄，是次拍賣會亦不乏「好意頭」的號碼，例如「VG 8888」及「KB 666」等，當中亦有不少車牌僅配上一個數字或重複同一數字，如「DX 9」及「TM 1111」等，相信都是不少競投者的「心頭好」。

 

（圖片來源：運輸署）

（圖片來源：運輸署）

（圖片來源：運輸署）

（圖片來源：運輸署）

（圖片來源：運輸署）

（圖片來源：運輸署）

 

好意頭數字系列：

 

TM 1111

KB 666

VG 8888

VL 888

EA 8888

BJ 6888

VP 1888

VG 888

KB 9999

XN 1314

 

下一頁：傳統車牌唔啱心水？仲有自訂搞怪車牌！

 

 

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