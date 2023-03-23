消費券｜等到頸都長！4.16派發首輪$3,000！2萬人已退八達通隨時拎唔到錢！點樣更新資料？幾時截止？

終於等到了！政府宣布將於4月16日發放首輪消費券至大家去年登記的電子儲值支付工具帳戶。不過八達通領券的市民請留意！如果曾經取消八達通卡，你可能就無法領取新一輪的消費券喇！



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根據政府記錄，現時仍然約有2萬名去年透過八達通領券的市民已向八達通卡有限公司退回相關八達通卡，但尚未辦理更新領券帳戶手續。政府提醒有關市民務必在3月29日（下周三），透過網上、郵寄或親自到訪消費券計劃臨時中心更新資料。



（圖片來源：香港八達通）



另外，已申請樂悠咭並退回原有八達通卡長者，如仍未更新領券帳戶至樂悠咭，可致電八達通熱線2969 5588辦理更新手續。不過，假如長者去年用作領取消費券的八達通仍然生效，他們仍可繼續使用該卡領券，毋須另外辦理更新手續。



（圖片來源：香港八達通）



八間消費券計劃臨時服務中心：

香港島

1. 灣仔告士打道5號稅務大樓34樓（港鐵灣仔站 A5出口／港鐵會展站 B3出口）

2. 北角電氣道180號百家利中心1301室（港鐵炮台山站A出口）



九龍

1. 旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（港鐵太子站B2出口）

2. 觀塘觀塘道410號觀點中心11樓1105室（港鐵觀塘站A2出口）



新界

1. 荃灣青山公路455號華懋荃灣廣場9樓（鄰近港鐵荃灣西站）

2. 屯門湖翠路1號蝴蝶灣社區中心1樓110室（輕鐵美樂站）

3. 沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室



