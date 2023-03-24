天文台料今年偏高溫 或登最熱10大 若達35℃發出極端酷熱提示

【晴報專訊】雖然正值春季，但本港近日溫度已達攝氏27度，猶如初夏已至。天文台預測，今年平均溫度將偏高，很大機會列入歷年最熱10大榜。天文台台長陳栢緯指，全球暖化影響「迫到埋身」，形容本港天氣「得個熱字」，天文台夏季前將推出「極端酷熱」天氣提示，提醒市民注意35度或以上高溫，而去年就有15天「極端酷熱」，為有紀錄以來最多。另今年風季於6月或之後開始，料有4至7個熱帶氣旋進入本港，惟雨量偏少。

本港去年已多達15天錄35度或以上（資料圖片）

本港去年全年平均氣溫為23.9度，較正常高0.4度，是自1884年有紀錄以來第6高溫；最高氣溫為35度或以上的「極端酷熱」日數更達15天，是有紀錄以來最多；去年9至11月秋季亦是錄得有紀錄以來最高溫的秋季，平均氣溫達26.4度。去年全年熱夜（即最低氣溫為28度或以上）和酷熱天氣（即最高氣溫達33度或以上）日數均為52天，分別僅次於前年最高紀錄的54天和61天。

全球暖化「迫到埋身」

天文台台長陳栢緯形容，全球暖化影響「迫到埋身」，以往每年僅有5至6天「極端酷熱」，但去年已有15天，現時香港天氣「得個熱字」，今年全年平均溫度料續偏高，很大機會列入歷年最熱10大榜；全年雨量則正常至偏少，但仍會受暴雨影響。鑑於酷熱氣溫長遠仍有升勢，天文台將在今年夏季前推出「極端酷熱」天氣提示，提醒市民注意35度或以上高溫和作出相應預防措施。

天文台台長陳栢緯

在酷熱天氣下活動易致中暑，嚴重可致命，而面對持續高溫，香港氣象學會發言人梁榮武建議，市民穿淺色薄身衫、多喝水和在出外活動前密切留意天氣警告；戶外工作者宜留意勞工處擬在夏季推出的新預防中暑指引，並多吹風扇；兒童和長者因血管擴張能力欠佳，令調節體溫的能力比一般人差，在酷熱下應避免外出，以防中暑，且要提高警覺性，「有少少唔舒服都要諗是否同高溫有關」。惟長遠而言，最治標治本方法依然是減少碳排放，倡市民「少用電、少去旅行」。陳栢緯亦籲市民盡力節能減排，以降低氣溫升幅。

料有4至7個熱帶氣旋

另今年風季將有機會於6月或之後開始，10月或之前結束，料有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍。對今年會否再有如「山竹」般的超級颱風襲港，他坦言，暫未能準確預測，但在極端氣溫持續、海平面上升情況下，料本港長遠將面臨超級颱風威脅。

對外界常質疑天文台掛風球的決定，他指天文台已盡最大努力及早發放訊息，但颱風路徑存變數，「好難太早講得太實」，盼市民理解。至於網民常諷刺「水浸都未黃雨」，陳解釋局部地區大雨不代表全港大雨，且暴雨警告屬全港性，但早一兩年已推出局部地區大雨預警訊號。