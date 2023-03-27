獲封日本通有壓力 周奕瑋克服細粒童顏壓場做司儀

【晴報專訊】周奕瑋（Jarvis）入行15年，精通日文的他多次採訪國際影展，亦拍攝個人旅遊節目《周遊》系列，介紹日本景點和美食。Jarvis曾因身材較矮小，被嫌未夠台型壓場，但他最終一夫當關，今年初獨自主持《萬千星輝頒獎典禮》，實力獲得大眾認同，「雖然我細粒又童顏，但有足夠能力做得好！」

Jarvis與陳嘉慧一同主持節目，更成為緋聞男女。

周奕瑋相隔三年再出發，跟陳嘉慧主持《請1日假去旅行-東京篇》，二人意外成為緋聞情侶。Jarvis向來獲封「日本通」，他坦承這稱呼太沉重︰「直到依家我都覺得承擔唔起，有時搭車都遇到乘客問我旅遊資訊，如果無準備或資料唔夠新，真係好易被人『大番轉頭』！」過去三年受疫情影響，旅遊節目停拍，Jarvis沒有故步自封，反而學習泰文，自我增值。「我入行第一份工作就係娛樂新聞台主播，對我嚟講工作就係追趕時間，只要你企喺度唔郁，就好似慢過其他人！」

加入無綫娛樂新聞台15年，Jarvis學會淡定專業的主持技巧。（電視截圖）

工作需要用增高鞋墊

Jarvis能操流利日語，理應有不少工作選擇，但他當娛樂記者日曬雨淋，一做便15年。「媽咪一直唔支持我做呢行，佢擔心呢行係大染缸，時間唔穩定又辛苦。的確呢份工去到40歲都要落手落腳做，唔似得辦公室工作咁會升職。你問我會唔會後悔？呢十幾年有好多神奇事發生，例如採訪好多影展。對大家而言係好夢幻嘅事，喺我身上幾乎每日發生，甚至擁有自己嘅旅遊節目，衡量之下，我只能夠講有迷惘過，但未至於後悔。」

現年39歲的Jarvis，童顏外表加上細粒身形，在娛圈發展確實有限制。「其實我唔係好介意自己身高，反而有一定好處，好多人話我個樣再過十年都唔覺老。」不過，他坦言身高為工作帶來不便，例如第一次穿上燕尾西裝採訪康城影展，被同事取笑似企鵝行紅地氈；訪問高個子藝人如熊黛林，就算穿上最高踭的鞋子，大家身高也相距甚遠。「點解我要用增高鞋墊？其實真係有工作需要。坦白講，身高係致命傷，亦有好多人覺得我童顏唔夠台型。」

望正能量影響他人

今年初，Jarvis成為台慶頒獎禮唯一司儀，力壓全場，獲得不少掌聲。「公司安排我主持呢個頒獎禮，我反問到底係咪認真呀？點解得我一個呢？黃金機會嚟到眼前，唔通我話唔敢咩？嗰兩個月精神壓力好大，我自問做足100分，甚至比100分仲多！結果遠超預期，大家覺得頒獎禮精采，我好滿足！」舞台上的專業和淡定，Jarvis歸功於無綫娛樂新聞台多年來的訓練，「前輩教我訪問時唔好搶嘉賓焦點，其實無人想睇你。當你喺適當時不慍不火問一句，對方又答到你需要嘅答案，人哋先會留意到你。如果我唔抱住呢個心態，我唔會做到令人認同嘅表演。呢個頒獎禮足以證明我雖然細粒又童顏，但係有足夠能力做好件事。」主持頒獎禮成就解鎖，又達成拍攝旅遊節目的夢想，Jarvis形容感覺似中六合彩頭獎，「我希望再設一個目標，希望用個人魅力影響他人。我思想簡單直接，將世界睇得美好，所有事船到橋頭自然直，希望呢份正能量影響到其他人，大家都搵到自己嘅小確幸。」

Jarvis在台慶頒獎禮獨挑大樑，表現獲外界一致好評。（電視截圖）