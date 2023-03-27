  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

27/03/2023

獲封日本通有壓力 周奕瑋克服細粒童顏壓場做司儀

#周奕瑋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】周奕瑋（Jarvis）入行15年，精通日文的他多次採訪國際影展，亦拍攝個人旅遊節目《周遊》系列，介紹日本景點和美食。Jarvis曾因身材較矮小，被嫌未夠台型壓場，但他最終一夫當關，今年初獨自主持《萬千星輝頒獎典禮》，實力獲得大眾認同，「雖然我細粒又童顏，但有足夠能力做得好！」

 

 

Jarvis與陳嘉慧一同主持節目，更成為緋聞男女。

 

　　周奕瑋相隔三年再出發，跟陳嘉慧主持《請1日假去旅行-東京篇》，二人意外成為緋聞情侶。Jarvis向來獲封「日本通」，他坦承這稱呼太沉重︰「直到依家我都覺得承擔唔起，有時搭車都遇到乘客問我旅遊資訊，如果無準備或資料唔夠新，真係好易被人『大番轉頭』！」過去三年受疫情影響，旅遊節目停拍，Jarvis沒有故步自封，反而學習泰文，自我增值。「我入行第一份工作就係娛樂新聞台主播，對我嚟講工作就係追趕時間，只要你企喺度唔郁，就好似慢過其他人！」

 

加入無綫娛樂新聞台15年，Jarvis學會淡定專業的主持技巧。（電視截圖）

 

工作需要用增高鞋墊

 

　　Jarvis能操流利日語，理應有不少工作選擇，但他當娛樂記者日曬雨淋，一做便15年。「媽咪一直唔支持我做呢行，佢擔心呢行係大染缸，時間唔穩定又辛苦。的確呢份工去到40歲都要落手落腳做，唔似得辦公室工作咁會升職。你問我會唔會後悔？呢十幾年有好多神奇事發生，例如採訪好多影展。對大家而言係好夢幻嘅事，喺我身上幾乎每日發生，甚至擁有自己嘅旅遊節目，衡量之下，我只能夠講有迷惘過，但未至於後悔。」

 

　　現年39歲的Jarvis，童顏外表加上細粒身形，在娛圈發展確實有限制。「其實我唔係好介意自己身高，反而有一定好處，好多人話我個樣再過十年都唔覺老。」不過，他坦言身高為工作帶來不便，例如第一次穿上燕尾西裝採訪康城影展，被同事取笑似企鵝行紅地氈；訪問高個子藝人如熊黛林，就算穿上最高踭的鞋子，大家身高也相距甚遠。「點解我要用增高鞋墊？其實真係有工作需要。坦白講，身高係致命傷，亦有好多人覺得我童顏唔夠台型。」

 

望正能量影響他人

 

　　今年初，Jarvis成為台慶頒獎禮唯一司儀，力壓全場，獲得不少掌聲。「公司安排我主持呢個頒獎禮，我反問到底係咪認真呀？點解得我一個呢？黃金機會嚟到眼前，唔通我話唔敢咩？嗰兩個月精神壓力好大，我自問做足100分，甚至比100分仲多！結果遠超預期，大家覺得頒獎禮精采，我好滿足！」舞台上的專業和淡定，Jarvis歸功於無綫娛樂新聞台多年來的訓練，「前輩教我訪問時唔好搶嘉賓焦點，其實無人想睇你。當你喺適當時不慍不火問一句，對方又答到你需要嘅答案，人哋先會留意到你。如果我唔抱住呢個心態，我唔會做到令人認同嘅表演。呢個頒獎禮足以證明我雖然細粒又童顏，但係有足夠能力做好件事。」主持頒獎禮成就解鎖，又達成拍攝旅遊節目的夢想，Jarvis形容感覺似中六合彩頭獎，「我希望再設一個目標，希望用個人魅力影響他人。我思想簡單直接，將世界睇得美好，所有事船到橋頭自然直，希望呢份正能量影響到其他人，大家都搵到自己嘅小確幸。」

 

Jarvis在台慶頒獎禮獨挑大樑，表現獲外界一致好評。（電視截圖）

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#周奕瑋

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk