約一成港童疑患動作協調障礙！肌肉無力影響身體機能及學習能力，認清這7大症狀！

「動作協調障礙」（DCD）是一種神經系統疾病，可影響患者的肌肉力量，進而影響身體部分以至所有部位的機能。

香港動作協調障礙基金會調查推算，本港約有1成兒童患此症，不過約有25%兒童在實施針對提升動作協調能力的治療方案後，除了可改善病情，更可提升整體健康。

基金會指，DCD是一種神經系統疾病，主因源於由大腦傳送到肌肉信息被打斷，導致患者肌肉無力，在動作協調方面出現問題，進而影響身體某些特定部位以至所有部位的機能，影響日常生活，惟此病雖然不影響智力，但可令患者在學習及表達、進行體育活動時遇困難，例如其個人執行能力或集中力，均會受影響。

基金會去年10至11月與教育大學合作，於全港招募了632名5至12歲兒童家長參與研究，包括填寫網上問卷，以識別可能患DCD的兒童。結果發現，整體約19.1%兒童疑患上DCD，其中5至7歲兒童佔13.8%、7至9歲佔21.9%、10至12歲佔24.3%。調查亦反映，有患上DCD潛在風險的兒童在整體健康、體育活動參與、積極情緒及認知能力方面均較不利。

治療提升協調能力 改善整體健康

教大幼兒教育學系助理教授Catherine Capio推算，全港約有10%的兒童可能患上DCD，但多達25%兒童將能受惠於針對提升動作協調能力的方案，不只能改善動作協調能力，更可能提升整體健康、體育活動參與度、情緒及認知能力。

基金會創辦人尹雍華認為，港人對DCD認識嚴重不足，致通常不會就此進行相關評估，期望社會能加強對此症的認知。