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24/03/2023

唔使$1,300！超抵玩三鏡頭手機！Nokia C31有Google Camera支援，拍攝體驗大提升！

#數碼潮物 #手機 #Nokia C31 #nokia #三鏡頭手機 #Google Camera #大容量電池 #指紋感應器 #Android 12 #Android
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Nokia C系列最新一員C31最新在港推出，依然走抵價路線，$1,298的售價卻擁有三攝鏡頭，加上Google Camera支援之下，大大提升了拍攝體驗。另一方面，C31擁有兩年定期安全性更新及內置大容量電池，這方面也較同級手機優勝。

 

（圖片由作者提供）

C31設有採用水滴熒幕，設有500萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

C31提供了薄荷綠配色機身，機背亦加入弧形坑紋加強手感。（圖片由作者提供）

手機擁有1,300萬像素標準、兩個同為200萬像素的景深及微距的三個主鏡頭。（圖片由作者提供）

 

　　C31沿用上代C30的設計，指紋感應器依舊放在機背上方，不過鏡頭位置就由機背正中央改設在左上角，相信是配合三主鏡頭而改變。是次C31提供了薄荷綠配色機身，機背亦加入弧形坑紋加強手感，更支援IP52生活防水功能，在千元手機中屬罕見。較可惜C31仍然採用Micro USB介面，若改用USB Type-C筆者覺得會更方便使用。

 

機頂設有3.5毫米耳機插孔。（圖片由作者提供）

採用Micro USB介面，支援5W/2A充電。（圖片由作者提供）

音量鍵和電源鍵設有機方右側。（圖片由作者提供）

C31設有雙SIM卡插槽及獨立microSD記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

 

　　C31搭載Unisoc SC9863A八核處理器，內置4GB記憶體及128GB儲存，並配有6.745吋1,600 x 720解像度水滴熒幕，安兔兔測試得分12萬多，整體效能只是一般。較特别是C31支援4G雙卡雙待功能，採用真三卡設計分别設有兩個SIM卡插槽及獨立microSD記憶卡插槽，亦內置5,050mAh大電池（支援10W充電），官方稱擁有三天的續航能力。

 

　　縱使C31為入門手機，可是仍擁有三個主鏡頭，分别是1,300萬像素標準、兩個同為200萬像素的景深及微距，以及500萬像素前置鏡頭。為了增加攝體體驗，C31的相機由Google Camera支援，除了一般拍攝功能如人像及夜景模式外，亦整合了Google繙譯功能。不過受到鏡頭質素所限，拍攝出來的相片質素普通，但對於入門級手機來說是合格有餘，尤其是拍攝人像的景深效果更是㞒屈一指。

 

內置FM收音機功能，需連接耳機才能啟動。（圖片由作者提供）

C31的相機由Google Camera支援，除了一般拍攝模式外，亦整合了Google繙譯功能。（圖片由作者提供）

相機提供HDR及夜景等拍攝模式，設定介面有别於其他Nokia手機。（圖片由作者提供）

C31安兔兔測試得分12萬多，整體效能只是一般。（圖片由作者提供）

C31拍攝的相片品質不是一流，但對於入門級手機來說是合格有餘。（圖片由作者提供）

 

總結

 

　　C31規格一般是事實，但勝在外型吸引及功能齊全，筆者覺得作為副機使用是個好選擇。另一方面，C31並不是Nokia定價最便宜的智能手機，卻搭載全功能的Android作業系統，個人認為比同系列C21的Android Go更好用。

 

作業系統：Android 12

處理器：Unisoc SC9863A 1.6GHz八核

記憶體：4GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,600 x 720像素，6.745吋多點觸控

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/5/8 / LTE Band 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41

通訊：802.11 b/g/n / Bluetooth 4.2

鏡頭：500萬像素（前置） / 1,300萬像素標準 + 200萬像素景深 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/Galileo / 指紋感應器 / FM收音機

電池：內置5,050mAh鋰電池

體積：8.55 x 77.98 x 169.2毫米

重量：200克

售價：$1,298

 

 

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