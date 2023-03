AI搜尋未如理想！ChatGPT加Office軟件更有前途！微軟、Google搶捕辦公室應用AI化商機

ChatGPT誕生之初,外界認為它最適合用作搜尋引擎,但最近市場風向似乎有所改變。Google與微軟先後宣布,把生成式AI整合至旗下的辦公室軟件《Google Workspace》與《Microsoft 365》;甚至連客户關係管理軟件巨頭Salesforce也加入戰團,發表聊天機械人《Einstein GPT》。以後,行政人員只要用自然語言向AI下命令,便能操控軟件自動生成文件或電郵,完全改寫辦公室的工作模式。為甚麼AI主要戰線會從搜尋引擎轉移至辦公室軟件呢?

AI結合CRM優化客戶關係

微軟(Microsoft)在2023年3月6日宣布,把ChatGPT技術引入旗下客戶關係管理(Customer Relationship Management,CRM)系統,推出《Dynamics 365 Copilot》工具,為用戶自動生成電郵內容。它具備4種不同的回覆電郵模板,可以幫助用戶撰寫回覆提案要求、安排跟客戶會面時間、提供折扣優惠諮詢、以及解決產品相關問題的電郵。

《Dynamics 365 Copilot》懂得從與客戶的談話記錄中尋找關鍵字,譬如早前曾達成協議的價格,跟著抓取這些資訊來生成電郵草稿。用戶審閱電郵草稿時,如發現有不完善之處,可以自己動手修改內容,滿意後即可發送郵件,大大縮短回覆客戶的時間。

《Dynamics 365 Copilot》整合了AI功能,能夠自動執行某些任務,例如客戶資料收集和分析,或撰寫回覆客戶電郵。 (圖片來源:翻攝微軟官方YouTube影片)

另一CRM軟件巨頭Salesforce翌日馬上反擊,結合自家雲端數據平台與OpenAI的生成式AI技術,推出堪稱是「企業版ChatGPT」的聊天機械人《Einstein GPT》。它不僅可以自動生成電郵草稿,更可以要求AI修改遣詞用字或語氣。

除寫電郵外,《Einstein GPT》還可以幫助用戶安排會議行程、為長篇文件整理摘要,甚至可以追蹤和分析跟客戶的溝通頻率,提出改善溝通流程的建議,以提升客戶對企業的滿意度。

假如用戶向《Einstein GPT》提問:「公司主要客戶有誰?」AI便會產生客戶名單,並呈現「寫郵件」的選項,點擊後即可直接生成電郵。 (圖片來源:翻攝Salesforce官方YouTube影片)

Google藉AI搶攻辦公室應用

目前《Einstein GPT》與《Dynamics 365 Copilot》均處於測試階段,前者仍未能確定上市日期和收費,後者則已開放給《Microsoft Viva Sales》用戶試用。瑞信集團(Credit Suisse)認為,利用AI協助撰寫商業電郵是近期市場的主要趨勢。更有分析指,微軟率先把生成式AI引進到CRM市場,有助強化其競爭優勢,可望創造7.68億美元(約59.9億港元)的年收入。

這波企業應用AI化的風潮並未止於CRM領域,反而蔓延至受眾層面更廣闊的辦公室軟件市場。一直在AI戰場上處於捱打狀態的Google,搶在微軟AI發表會之先,在2023年3月14日宣布將生成式AI全面引進到雲端辦公室軟件系列《Workspace》,當中包括:《Gmail》、《Google Docs》、《Google Slides》、《Google Sheets》、以及《Google Meet》等。

以《Gmail》為例,行政人員輸入想寫的電郵主題後,AI即會自動生成一份電郵草稿,只要直接對AI產生的草稿加以編修,即可以完成電郵。又例如人力資源顧問使用《Google Docs》來撰寫職位描述,只需輸入相關職位名稱,AI就會自動產製完整的描述內容。這樣將可以大幅減省構思和撰寫內容所花的時間與精力。

用戶使用《Google Docs》來撰寫職位描述,只要先在「Help me write」對話框中輸入:「Job post for a regional sales rep」。 (圖片來源:Google官方網誌)

然後,《Google Docs》便會根據用戶的輸入指示,自動生成「Regional Sales Representative」職位描述內容。 (圖片來源:Google官方網誌)

AI搜尋表現不佳急需另謀出路

在《Google Slides》中,用戶可以利用AI生成的圖片來製作簡報。在《Google Sheets》中,用戶可以要求AI對試算表上的數據進行深入分析,給出洞察和建議。在《Google Meet》中,用戶可以指示AI把視像會議的討論內容寫成會議記錄,完成後再撰寫電郵,將會議記錄發送給與會者。

目前《Google Workspace》的生成式AI功能仍在測試中。Google表示,從2023年3月起會先開放美國英文版給部分值得信任的測試人員試用。如試用結果理想,便會逐步提供給更多國家、地區和語言的用戶使用。

Google不再在搜尋引擎領域上跟微軟纏鬥,轉而另闢戰線,搶攻辦公室軟件市場,不失為一種高明策略。其實,微軟結合ChatGPT與Bing推出搜尋服務後,大家便發現AI不能取代搜尋引擎。主要原因是AI有捏造事實、胡說八道的傾向,難以滿足用戶尋找正確資訊的需求。因此,AI應用急需另謀出路,而辦公室軟件就被視為極具潛力的新目標。

《Workspace》坐擁逾30億用戶,當中900萬個為付費的企業用戶。《Workspace》加入AI功能後,有助提升對企業的吸引力,可望吸納更多付費訂戶。那麼,Google能否藉此扭轉在AI市場上的劣勢呢?目前這個答案尚未能確定,因為微軟都在不斷地擴展戰線,繼CRM之後,也會為辦公室軟件《Microsoft 365》(原名《Office 365》)導入ChatGPT。

Copilot幫你寫文案、分析業績

儘管被Google搶飲頭啖湯,但微軟於2023年3月16日舉行的「The Future of Work With AI」發布會上,推出基於GPT-4模型的聊天機械人《Microsoft 365 Copilot》,依然成為科技界的焦點。Copilot將完全整合到《Microsoft 365》全系列軟件,《Word》、《Excel》、《PowerPoint》、《Outlook》、以及《Teams》等都能使用。

譬如在《Word》中,用戶只要在《Copilot》的對話框中輸入:「我想寫一段婚宴講稿,我今年要與拍拖5年的女友結婚。」AI即可自動生成一份草稿。接著,用戶可以指示《Copilot》潤飾草稿,例如加入一些拍拖時的有趣回憶,AI都會馬上幫你整理。然後,用戶還可以要求《Copilot》改變講稿的語氣,譬如讓整體內容更輕鬆一點,或是更莊重一點。

如要為女兒的畢業典禮製作一份簡報,只需在《PowerPoint》的《Copilot》對話框中輸入:「Make me a presentation that helps celebrate my daughter Tasha's high school graduation...」,並選擇表達風格如「Festive」。(圖片來源:翻攝微軟官方YouTube影片)

又例如,用戶在《Excel》中透過對話框向《Copilot》提問:「這份業績報告中,今年與上年的業績表現有甚麼最大分別?」《Copilot》便會回答:「今年的淨利潤比上年提高了5%」,並會同步生成一幅純利比較的棒形圖。

用戶可以要求《Copilot》分析《Excel》試算表上的最新季度業績數據,並且總結三大趨勢。(圖片來源:翻攝微軟官方YouTube影片)

用戶又可以請求《Copilot》把試算表上的數據轉化成圖表,以便觀看和分析。 (圖片來源:翻攝微軟官方YouTube影片)

用戶更可以要求《Copilot》模擬不同數據的變化:假設增加營銷開支10%,將對淨利潤造成甚麼程度的影響,讓企業可以先行預測各種情境,作出更明智的決策。

文書處理AI化,革新工作形態

對常要進行演示的行政人員來說,只需在《PowerPoint》的對話框中告訴《Copilot》:「我要做一份關於數碼營銷的簡報,希望帶點高科技風格。」AI隨即自動產製簡報雛形,不滿意的話可以要求重新製作,又可以請求《Copilot》為簡報搜尋和添加任何圖片。

跟著,《Copilot》便會從雲端硬碟找尋相關圖片,自動生成簡報雛形。(圖片來源:翻攝微軟官方YouTube影片)

在《Copilot》的加持下,《PowerPoint》更可以跟《Word》無縫協作。譬如,用戶可以要求《Copilot》將某份《Word》文檔直接轉換成《PowerPoint》簡報檔案,把文檔內容分割為不同的簡報分頁,並為各分頁擬定不同標題,大量減省製作簡報的工序與時間。

微軟表示,上述所有功能經已完成開發,現正提供給20家客戶進行測試,其中有8家屬全球前500大的企業,未來幾個月會陸續開放給更多客戶使用。由此看來,用戶面對空白文件,從零開始寫起的文書工作模式,似乎將會走到盡頭了。

AI是取代人類,還是人類助手?

隨著生成式AI逐步融入辧公室應用軟件,職場上愈來愈多工作任務都可以交給AI代辦,不再需人類自己動手。如此一來,AI究竟是取代人類,還是做人類的助手?OpenAI與賓州大學的共同研究發現,美國19%工作崗位中的一半職務可以被ChatGPT與相關應用所取代。同時,80%勞動人口中起碼有10%的工作內容可能會受到ChatGPT影響。

研究人員指出,涉及編程與寫作技能的工作崗位遭受的衝擊最大,高度依靠科學與批判思維的職位所受的衝擊則較小。研究結果顯示,受ChatGPT影響最大的職業包括:作家、記者、繙譯員、作詞人、公關人員、數學家、報稅員、會計師、審計師、以及區塊鏈工程師等。然而,ChatGPT仍然存有「幻覺」(Hallucination)問題,偶爾會捏造不實信息,故此現時還是需有人類的監督。

OpenAI執行長山姆·奧特曼(Sam Altman)認為,在人類歷史上每當有新科技出現,總會有一些工作崗位消失,好像農耕機取代了農夫,只需用較少人力便可達成同樣的農產量,並釋放了大量農村勞動力。這樣既可壯大產業,也可促進產業轉型,創造更多的就業機會。隨著AI應用普及,人力市場對AI編程員、AI提示工程師(Prompt Engineer)等新工種的需求將會大增。

OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼(右)表示,雖然AI可以幫助解決勞動力不足、加快產業數碼轉型,惟亦可能造成假資訊散播和獨裁政權控制輿論等問題,所以一定要慎重使用。(圖片來源:Twitter@sama帳戶)

市場分析公司Counterpoint Research指出,ChatGPT的成功,促使生成式AI在不同產業遍地開花,預計2023年會迎來黃金時代。在這個AI黃金時代下,除Microsoft、Google、Salesforce積極參戰外,還有哪家科技巨頭將會加入戰團?AI市場主要玩家又會端出甚麼創新的AI應用來應戰?大家已準備好迎接被AI顛覆的產業形態和工作模式嗎?