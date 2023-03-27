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27/03/2023

上月旅客量飆24倍 星馬泰內地客趨增 酒店無人執房減供應價升5成

#旅遊業 #酒店
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　　【晴報專訊】本港機場上月錄得210萬人次旅客，按年飊升24倍，其中東南亞及日本客量升幅最顯著。旅遊業界指，星馬泰訪港旅客自全面通關後，逐月上升，現時內地客每日約50團抵港。隨五一黃金周臨近，今年內地客有望回復疫前一半水平，最少每日百團來港。惟業界嘆，現時最大難題是酒店「無人執房」，房價上漲一半；旅遊巴司機工資亦升50%，成本飛升，且有團亦未必能接待。

 

機場上月處理旅客量高達210萬人次（資料圖片）

 

　　機管局昨公布，機場上月處理旅客量達210萬人次，是去年同期8.6萬人次的24倍。各類旅客均較去年同期大升，港人增長明顯，往來東南亞及日本旅客量更錄最顯著升幅。局方指，單計今年首2個月，機場旅客已達420萬人次，按年升26倍。

 

中美關係影響 日客訪港意慾跌

 

　　吉安旅運總經理阮鳳蓮指上月接待800至1,000名泰國客，本月再升，「昨有百人來港，且下月為潑水節假期，需求再增。」原接待日本客的東洋旅行社副總經理俞育永指，近期中美關係致日客訪港意慾跌，轉攻新加坡及馬來西亞市場，收客較想像好，「本月和下月各有2、3團，每團10多至40人，5月有百人團來港。」

 

　　內地客亦穩步復甦。中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫指，高品質團收客不俗，每月約10多團來港，規模由十多至數百人不等。楊指，內地團恢復至疫前3、4成，五一黃金周有望回復至一半。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖指，五一訪港者勢較現時升，惟以自由行為主；另業界正醞釀「專列」來港，每團或多達千人。香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺指，現每日有50團，料五一倍增至每日百團。

 

旅遊業指現時成本難估，不敢收太多旅客。（資料圖片）

 

　　惟旅遊前線「斷層」或打破大好形勢。阮鳳蓮指酒店因「無人執房」，只敢「開一半」房間，房價幾何級升，由600多元升至1,400多元；旅遊巴司機亦缺，「8、9部車得2個司機，一更10個鐘人工由2,000至3,000元升至4,000元。」她指現時「只見人頭湧，不見荷包腫」，成本難估，不敢收太多客。俞育永亦認同，泰國來客量勁惟團費低，風險太大不敢收客，「酒店加得好勁，由疫前1晚千元，倍增至2,000元，周末更索價4,000至5,000元。」

 

旅巴司機工資也升 旅社成本大增

 

　　美麗華集團首席營運總裁陳宗彝亦透露，因房務員極缺，業界惟有大幅加價減房間需求，以本月為例，普通房未連稅索價2,800至4,000元，升50%，「本月有Art Basel，多展覽及富豪考察團，商務客多，約3成為內地客。」隨活動結束，明起房價料回落，惟五一應回升，至6月再入淡季料跌至1,500元。本報在攜程網搜尋五一本港酒店房價，發現部分內地客熱門酒店平均漲價30%至50%；有廣州出發港澳3天團索價1,860元，較本月漲近4成。

 

　　另近期本港再現內地客「街頭食飯」及疑遭強迫購物，旅監局指已與接待入境團的業界開會，對方明白需守法，承諾會找其他餐廳或路綫分流，減低對個別社區影響。局方將密切留意5間接待社運作情況，如違諾會作處分。

 

房務員導遊廚師 皆缺人手

 

　　即使旅客增，本港目前亦難接待。香港導遊總工會會長黃嘉毅指，因收入不穩定，導遊多屬兼職，惟行規一向是由導遊暫墊支入境團的酒店費、餐費等，令不少導遊卻步，「帶1團少則要墊支3,000至4,000元，多則要先付7,000至8,000元，疫下已山窮水盡，無可能貸款來墊支，情願不做。」他謂，旅監局明令不允許不合理墊支，恐旅行社周轉不靈，就如「計時炸彈」爆發。

 

　　除導遊外，酒店房務員亦成目前最缺工種。林志挺解釋，執房始終是體力勞動，人愈少、工作量愈大，形成惡性循環，已轉行者未必肯重返。另阮鳳蓮補充，有餐廳反映不少廚師來自內地，過去3年未能返鄉，通關後即請3個月至半年假，令煮團餐亦人手短缺。

 

轉載自: 晴報

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