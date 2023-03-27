  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

27/03/2023

冀跨境器官移植恒常化 盧寵茂：正與內地商討

#器官移植 #盧寵茂 #跨境器官移植
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】據醫管局數據，本港近3,000名病人正等候器官移植，但過去3年因疫情，器官捐贈數字卻呈下降趨勢。醫務衞生局局長盧寵茂昨表示，正與內地商討跨境器官移植恒常化，若器官移植輪候系統有捐贈的器官在當地找不到適合配對，就可跨境捐贈。

 

移植學會昨舉辦器官受贈者感恩大會，向捐贈者及醫護人員致謝。

 

港近3000病人正輪候

 

　　移植學會時隔3年，再次舉辦器官受贈者感恩大會，約300名受贈者及其家人出席，向捐贈者及醫護人員致謝。盧寵茂表示，現時本港器官捐贈名冊有35萬名登記者，仍有提升空間。他提到本港一名4個月大女嬰芷希，早前獲內地一名腦幹死亡幼童捐出心臟並成功移植的個案，指內地的器官移植技術已達至國際水平，能夠與本港接軌，期望兩地互換器官捐贈可以恒常化，幫助更多病人。

 

　　他透露，早前訪京期間曾到訪中國器官移植發展基金會，談及香港與內地的器官互換機制，將兩地未能成功配對的器官跨境捐贈，考慮到兩地運輸安排，現時構思是作第二層分配，當本地器官無法在本地的輪候系統上成功配對，才會啟動與內地的配對機制，跨境捐贈，醫管局正與內地相關單位溝通，期望盡快將機制恒常化。

 

3年疫情捐贈數字跌

 

　　移植學會會長馬錦文表示，過去3年受疫情影響，器官捐贈數字有下降趨勢，促政府全面檢視現時移植服務，以提升捐贈率，如加強社區教育和醫護培訓，提早識別潛在捐贈者。

 

　　捐贈者家人Sandy表示，父親某日清晨被發現呼吸有異樣並毫無反應，送院搶救後2日內便不幸去世，但想到爸爸生前樂於助人，與家人商議後決定捐出器官。她呼籲更多人成為捐贈者，幫助面臨器官衰竭的病人。53歲的心臟移植受贈者徐嘉樂於8年前患上心臟衰竭，等候了4次才等到合適心臟，冀有更多人加入器官捐贈行列，或可縮減病人煎熬的等待時間。60歲林來德早於20多年前因原發性膽管炎而致肝臟衰竭，當時才30多歲，「記得都有4、5次要去到醫院stand by」，到2020年中已打算開始準備自己身後事，翌年終等到合適肝臟，現在終可努力過正常生活，多吃東西養好身體。

 

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#器官移植 #盧寵茂 #跨境器官移植

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk