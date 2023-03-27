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27/03/2023

未到80不足20真齒 8成基層無檢查未洗牙 促增公營牙科服務

#公營牙科服務 #洗牙
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　　【晴報專訊】公營牙科服務供不應求，基層遇牙患亦只能「咬緊牙關」。有調查發現，8成劏房戶一年內無接受牙科檢查或洗牙，遇牙患問題機會多一般人2成，有18名受訪者更是未到80歲，已餘下少過20隻真牙，當中1人年僅57歲更一隻不剩，差過世衞標準。

 

有調查指，8成劏房戶過去1年無洗牙或牙科檢查，主要因為私營收費貴，無力負擔。

 

　　逾7成人稱牙患影響進食，有苦主慨嘆「排街症」年多都未能解決牙齒鬆脫問題，調查機構促請政府正視港人牙患，在全港增設公共牙科診所，提供全套服務。

 

中西南區基層牙科關注組建議，提供全民每年一次牙科檢查及洗牙。（受訪者提供）

 

　　中西南區基層牙科關注組今年2至3月以問卷訪問412名18至64歲人士，包括148位住在劏房或不適切住屋人士，有8成劏房戶稱過去1年無做牙科檢查及洗牙，主要因私營牙科收費昂貴，基層受訪者無力負擔，就算遇蛀牙或牙齒鬆脫，亦僅約4成人會求醫。

 

私營收費貴 有病不求醫

 

　　成年人一般有28至32隻恆齒，但18位受訪者稱自己剩餘少過20隻「真牙」，其中一位57歲受訪者更一隻不剩，遠低於世衞標準，即80歲時需有最少20隻真牙。關注組指，若不及早求醫，牙患會惡化成牙周病，愈來愈難解決，基層有牙痛、蛀牙和牙齒鬆脫情況多一般受訪者2成。

 

排街症年多 牙周病未斷尾

 

　　牙齒問題影響生活不同範疇，逾7成人稱最影響進食，如因無法有效咀嚼導致只能食軟質或流質食物，另近4成受訪者情緒和儀容受影響。53歲街坊譚女士稱，自己飽受牙周病困擾，已有牙齒鬆脫問題，日常進食只能「半咽半吞」，連工作時都不敢與同事吃飯，「怕畀人笑」。她稱，曾到私營牙科求診，但無力負擔脫牙每隻要2,000元，惟公營街症輪候人數太多，排3次隊始能拿到籌號，每次又只會脫一隻牙，結果去年到現在都未能完全解決牙齒鬆脫問題。

 

　　關注組促政府正視港人牙患問題，建議於全港18區增設公共牙科診所，提供較方便和便宜的全套牙科服務予市民，另應提供全民每年一次牙科檢查及洗牙。

 

轉載自: 晴報

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