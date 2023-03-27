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27/03/2023

鄭裕玲離巢多時避談無綫裁員 周嘉洛︰識嘅同事依然健在

#鄭裕玲 #周嘉洛 #裁員
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　　【晴報專訊】鄭裕玲（Do姐）昨日與周嘉洛到坑口出席活動，近日無綫宣布將遣散約5%員工及大幅調整節目製作預算，盼節省2.6億元營運開支。身為無綫力捧小生的嘉洛正忙拍新劇《痞子無間道》，他強調不擔心減騷錢，又不覺劇組士氣受影響；而Do姐則以已離巢為由，拒作評論。

 

Do姐蹺實嘉洛，大讚後輩演戲節奏感絕佳。

 

Do姐與嘉洛空降街市，細心炮製雪糕給市民品嘗。

 

　　鄭裕玲與周嘉洛昨日化身雪糕車一日店長，在街市外向街坊大派雪糕。Do姐透露二人早年曾合作任港姐決賽司儀，又大讚後輩嘉洛好戲︰「嘉洛演戲timing好好又聰明，靚仔就不在話下啦。」嘉洛聞言開心不已，又笑說：「我行實力咋，可以多啲（合作）就好嘞。」

 

嘉洛與朱敏瀚早前到南丫島拍《痞子無間道》。（網上截圖）

 

　　嘉洛目前正趕拍新劇《痞子無間道》，早前在南丫島拍攝外景，「去咗南丫島一次，之後熱啲再去，依家努力趕工。」Do姐聞言笑說：「通常夏天就拍古裝，拍外景就會落雨。（害怕拍古裝劇？）如果套戲好就無所謂，劇本好我都會考慮下拍劇，嘉洛嗰套咁收得，依家係第二季嘛。」她表示有看《痞子殿下》，大讚嘉洛演得好，雖然她不排除將來再拍劇，但目前要主持電台節目，又要出埠拍攝旅遊節目，所以暫時未有檔期。至於嘉洛對於演繹被指似周星馳，他坦言：「我都覺得有少少入咗血，依家摸索中。」

 

無影響劇組士氣

 

　　另外，對於無綫宣布將裁減5%員工，去年尾已離開娘家的Do姐拒絕多言︰「我離開咗唔知咁多，問番啲現役嘅。」身旁的嘉洛表示看新聞才得知裁員消息。會否擔心公司向基層員工「開刀」？他說：「唔輪到我講，我認識嘅所有幕後同事都依然健在，好好。（影響拍劇士氣？）我哋拍得如火如荼，忙到沒日沒夜，都幾開心。」至於將來可能削減劇集製作費，他表示不擔心︰「唔會影響我哋嘅創作，有好多元素可以令套劇好睇。（減騷錢？）未去到呢個方向，未擔心住，仲諗緊個劇本。」

 

「追星天花板」Do姐日前與韓團HIGHLIGHT成員梁耀燮見面。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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