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28/03/2023

用AK-47步槍可阻陸攻台？美國前高官「怪招」成笑談

#台灣 #AK-47步槍 #歐布萊恩 #兩岸關係 #蔡英文
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　兩岸關係嚴峻之際，唯恐天下不亂的美國前官員絡繹不絕的訪台，為台灣獻上各種應對大陸攻台策略，但是外來的和尚是否真的會念經，實在令人存疑。最近就有一位美國前高官來台獻策，要百萬名台灣民眾手持AK-47步槍，便可以阻嚇大陸不敢犯台，異想天開且又不符國情的「怪招」成為笑談。

 

蔡英文頒贈歐布萊恩勳章。

 

　　此人正是曾擔任美國前白宮國安顧問的歐布萊恩（Amb. Robert O’Brien），他上周訪台，還接受蔡英文頒贈勳章。當傳媒問及台灣如何阻止中共犯台時，他表示「台灣應該教全民使用武器，如果有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，將使中共領導人就重新評估是否侵台。」言論馬上讓不少軍事專家忍不住跳出來反駁，輿論更是一片譁然。

 

　　事實上，解放軍上個世紀就全面換裝AK-47步槍，正規軍對槍械使用的熟練程度，絕對不是僅僅學過使用AK-47的平民百姓可以比擬的。而且這個堂堂美國前任國安顧問，過往就曾經提出過一連串的毀台言論，主張當解放軍攻台的時候，台灣應該讓敵軍登陸，一路血流成河的打到巷戰、焦土戰。他的著名爭議言論還包括：戰時優先摧毀台灣所有半導體設施，炸毀最先進的台積電所有工廠，不讓中國大陸得利，並主張在全台的警察派出所部署刺針飛彈。蔡英文這次頒贈歐布萊恩勳章，是否代表民進黨當局認同這種離譜的戰略？

 

按照美國專家的想法，兩岸發生戰爭應打到巷戰和焦土戰拖累大陸國力。

 

　　台灣有句諺語「請鬼拿藥單」，也就是生病的時候不去看醫生，反而請鬼拿著藥方去抓藥來治病，比喻自尋死路。用來形容這位前美國前國安顧問的建議，我覺得非常貼切。

 

　　美國這位老大哥，除了賣武器賺保護費，最著名的作風還包括「只有美國人的命才值錢」。只要不波及美國本土，別的國家打到血流成河都無所謂。這位前白宮國安顧問的言行固然令人不齒，但也真實反映出美國人真正的價值觀。

 

　　明知是美國人挖的坑，然而靠美國撐腰對抗大陸獲取政治紅利和選票的民進黨，卻似乎一步一步的乖乖順從美國人的戰略：近年來台灣國防預算不斷攀升、宣布兵役即將從4個月延長為一年、台積電被要求到成本多達好幾倍的美國設廠，還帶走幾千名高級工程師。一旦兩岸發生戰爭，美國也省下以巡航導彈炸毀台積電等高科技工廠的費用，因為先進技術和人才早已遷去美國，剩下的就留給台灣民眾打到一兵一卒。戰事拖愈長就愈合乎美國的國家利益，因為可以此拖累大陸的國力。

 

　　前行政院長蘇貞昌曾經回應立委質詢，對於大陸攻台有句名言：「就算只有一支掃帚，也會跟敵人周旋到底！」不過，言詞犀利的立委也不是省油的燈，馬上追問一句「飛彈來襲怎麽辦？」一向牙尖嘴利的蘇貞昌竟然愣住10秒鐘無法回話。

 

　　不論是步槍還是掃帚，絕大多數台灣民眾應該都不想拿來打仗。對於我這種身家性命全都在台灣的小老百姓而言，只能期盼兩岸千萬別鬧到兵兇戰危的局面。
　

 

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