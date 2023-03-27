駕駛執照 | 路試「肥佬」注意！運輸署打擊中介，路試重考「搶快期」由先到先得改電腦抽籤！一文睇清抽籤程序、抽籤/ 結果公布時間（附登記連結）

考車路試「肥佬」、不能一take pass是「家常便飯」，但最令大家頭痛的是重新排期考路試，名額往往供不應求，不少重考生或需等接近一年才獲安排檔期重考！運輸署過往都會把考生延期或暫時取消考期而騰出的空缺，讓重考生補上，俗稱「快期」，一旦重考生成功申請，便可在短期內重考。不過，「搶快期」困難重重，首先要於每個工作天的7時半到運輸署網頁或致電其熱線「搶快期」，但因數量十分少，而且需要先到先得，過程同樣好艱難。更糟的是，很多中介看準這個「商機」，乘機以幫助考生「抽快期」賺錢。

運輸署為打擊有關中介，明天（3月28日）起，將「抽快期」方式由先到先得改為抽籤形式進行，務求杜絕中介有從中獲利的機會。

（圖片來源：運輸署）

重考生可於每個工作天的早上11時半至晚上11時59分，到運輸署網頁的快速預約服務網上系統或致電語音系統電話熱線（2866 8148）登記參加抽籤。重考生需輸入基本的個人資料，如身分證號碼、上次考試不合格日期等，便可選擇參加一輪重考生快期抽籤，或連續參加由緊接登記日的下個工作天起計兩個星期內的每一輪重考生快期抽籤。

運輸署會於星期一至五（公眾假期除外）以電腦進行重考生快期抽籤，抽籤結果會於每個抽籤日上午九時於運輸署相關網頁公布，同時中籤重考生亦會經由其登記時所選擇的聯絡方式（電郵或短訊）收到通知。中籤者須於中籤當日上午10時至下午5時，輸入經電郵或短訊收到的個人識別碼及揀選考期。最後，中籤者須在2個工作天內繳交考試費用，以確定考期。

（圖片來源：運輸署）

假如重考生未有中籤，運輸署亦會以電郵或短訊方式通知，但重考生亦不用灰心！考生可視乎個人需要，再次登記抽籤，換言之抽籤沒有上限，考生們可以再接再厲！