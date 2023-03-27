【FOCUS】第三隻「潘多拉之盒」　法國以色列預開啟

俄烏戰爭、銀行危機，下一個「潘多拉之盒」－－國家內戰，似乎正在開啟。就在周日（27日），數以萬計以色列人走上街頭，抗議總理內塔尼亞胡的司法改革；上周四(23日)全面升級怒火街頭的百萬法國人，預告周二(28日)舉行第十次全國罷工。

法國抗議提高退休年齡瀕失控

當山雨欲來的德銀接替瑞信成為金融圈最新風眼，法國巴黎、波爾多以及以色列特拉維夫、耶路撒冷的街頭，危機同接近沸點，深遠影響不容小覷。

法國圍繞「將最低退休年齡提高至64歲」的大鬥法，正愈來愈傾向失控。(資料圖片)



先看法國，總統、工會自1月以來圍繞「將最低退休年齡提高至64歲」的大鬥法，因雙方各不相讓，正愈來愈傾向失控。在馬克龍上周動用憲法條款，令改革法案在下議院直接過關，並僥幸勝出反對黨的不信任投票後，堆積如山的垃圾、癱瘓的交通網絡，已不足以表達示威者的憤怒。

焚燒市政廳、跟警方衝突、包圍煉油廠、阻止水庫工程…上周四的示威狂潮被形容為「正處於起義前夕」；馬克龍周五(24日)堅稱「不會向暴力屈服」後，工會揚言明日再舉行第十次全國罷工。

右翼提議司法改革背後有盤算

再看以色列，自內塔尼亞胡領銜利庫德集團去年11月勝出大選，組建「史上最右翼」政府，其提議的司法制度改革在全國引發的抗議至今已持續逾兩個月。法案旨在允許議會簡單多數即可推翻最高法院裁決，為全面吞并約旦河西岸、放寬交戰規則、增加極端正統派補貼等議程鋪路。

此舉遭到民眾、軍隊、官員等廣泛反對；內塔尼亞胡周日(26日)宣布將反對司法改革的國防部長Yoav Gallant撤職，激發起更大規模抗議，大學、醫生、工會等呼籲周一舉行總罷工。

內部爭權，顯財富價值觀鴻溝

法國、以色列接連爆發連環示威，看起來互不相關，但背後實則異曲同工－－爭奪權利。在法國，當地去年平均可支配月收入錄2340歐元，僅比2016年的2238歐元上漲不到5%。高企的通脹、低迷的工資，所幸福利保障相當完善，不但僱員每周工作時間設定為35小時，每年定期休假30個工作日，法定退休年齡更低於一眾發達國家。因此，馬克龍推動將退休年齡由62歲提高至64歲，無疑是動了法國人引以為傲的福利奶酪。

內塔尼亞胡組建以色列「史上最右翼」政府，並提議司法制度改革。(Benjamin Netanyahu Twitter)

而在以色列，司法制度改革之爭，本質是極端正統派猶太人，跟世俗自由派猶太人及阿拉伯群體之爭；盡管前者在政治上佔據主流地位，但後者卻主導經濟，包括繳納逾八成的稅款、主宰高科技產業等。此從內塔尼亞胡政府上台後短短兩個月，就有獨角獸公司領銜撤出逾230億美元資金可見一斑。

再講深一層，俄烏戰爭、銀行危機、示威罷工，正正是橋水創始人達利歐(Ray Dalio)眼中的三大「地震式」劇變－－大國間衝突、巨額債務貨幣化、財富/價值觀鴻溝引發的內部衝突，並警告地緣政治周期、金融經濟周期、各國政治周期三種力量疊加，將導致動蕩的過渡時期，以及巨大的國內和世界秩序劇變。