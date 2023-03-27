  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

27/03/2023

復活節早午餐推介 | 放假食餐好！一家大小抵食自助Brunch+兒童節目／任飲氣泡酒閨密Chill & Cozy聚會／性價比高大堆頭海鮮拼盤

#復活節 #復活節早午餐 #早午餐 #Brunch #自助早午餐 #黃竹坑 #黃竹坑如心酒店 #I-O-N #親子 #復活蛋 #扭氣球 #手繪 #香港置地文華東方酒店 #SOMM #氣泡酒 #雞尾酒 #無限暢飲 #香檳 #清酒 #白酒 #紅酒 #和牛 #中環 #The Hari Hong Kong #Lucciola Restaurant & Bar #意大利菜 #生蠔 #阿拉斯加帝王蟹腳 #小龍蝦 #海鮮拼盤 #海鮮 #灣仔 #甜品 #美食地圖
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　捱過2、3月沒有「紅日」的日子，即將迎來復活節！幾天公眾假期，加上防疫規例放寬，不少人都密鑼緊鼓籌劃假期活動！當中不少得食餐好！最好就是三五知己或親朋好友來一頓復活節早午餐！邊間餐廳Brunch最抵？最Chill？最多花臣？編輯有3個推介！


復活節早午餐推介 | 1. 一家大小啱去！$500樓下抵食Brunch！兒童小天地特小食、手繪、扭氣球節目—黃竹坑如心酒店I-O-N


　　每逢復活節，小朋友都會放一個悠長假期，家長必定十分頭痛，不知道要帶小朋友到哪裡「放電」之餘，同時自己亦能趁假期放一放鬆。如心酒店集團旗下黃竹坑I-O-N就貼心地為大家準備一場豐富早午自助餐！早午自助餐價錢相宜，食物選擇亦不失豐富吸引，有魔鬼蛋伴魚籽醬、即切燒火腿、佛羅倫斯焗帶子等，亦配上多款應節甜品，好像小巧兔子造型的杯子蛋糕、傳統蜜糖甘筍蛋糕及復活節曲奇等，令人沉醉於復活節歡樂的氛圍中，小朋友一定Like！

 


I-O-N為復活節早午餐準備多款菜式，包括魔鬼蛋伴魚籽醬等。
（圖片來源：如心酒店集團）


　　復活節自助早午餐的另一亮點，是場內設有兒童小天地，內有多種合小朋友口味的小食，如壽司、薯條及炸雞翼等，亦會邀請小朋友敲開巨型朱古力復活節蛋殼，又會舉辦親子活動，例如在不同時段進行手部繪彩及扭氣球等，讓小朋友「又食得又玩得」，大人亦可安心享受早午餐，一家大小都咁開心！

 


可愛的復活節兔子造型甜品必定大受小朋友歡迎，讓他們感受節日氣氛。
（圖片來源：如心酒店集團）


黃竹坑如心酒店I-O-N親子自助早午餐
供應日期：4月5、7至10日
供應時間：早上11:30—下午2:30
收費：成人$428、小童$328、長者$368（另收加一服務費）


黃竹坑I-O-N
地址：香港仔黃竹坑55號南灣如心酒店P3樓
電話：3968 8833
WhatsApp：6793 4223
網址請按


下一頁：與好友於小酒館的Cozy聚會！90分鐘任飲氣泡酒、雞尾酒！必吃外脆內嫩炭燒和牛

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#復活節 #復活節早午餐 #早午餐 #Brunch #自助早午餐 #黃竹坑 #黃竹坑如心酒店 #I-O-N #親子 #復活蛋 #扭氣球 #手繪 #香港置地文華東方酒店 #SOMM #氣泡酒 #雞尾酒 #無限暢飲 #香檳 #清酒 #白酒 #紅酒 #和牛 #中環 #The Hari Hong Kong #Lucciola Restaurant & Bar #意大利菜 #生蠔 #阿拉斯加帝王蟹腳 #小龍蝦 #海鮮拼盤 #海鮮 #灣仔 #甜品 #美食地圖

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk