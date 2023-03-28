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28/03/2023

「網課世代」應屆畢業生 入職場溝通被動 缺面對面社交

#網課 #社交 #年輕人 #職場
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　　【晴報專訊】本港逐漸走出疫情，應屆大學畢業生經歷長達約3年的網課，今年將踏入職場。有大機構僱主認為，近年畢業生學術水準未有因網課，與疫前世代有太大分別，惟與人溝通較被動，需加強社交技巧訓練。

 

有僱主認為疫下大學畢業生水準與之前相若，且適應數碼時代能力更高。（資料圖片）

 

　　有人力顧問透露，疫下缺乏面對面溝通，年輕人欠機會訓練待人接物，有人「喂」來稱呼老闆亦不自覺有問題，惟近年勞動力短缺，僱主包容空間較大，但即使就業機會多，亦要避免「騎牛搵馬」。

 

應屆大學畢業生有近3年時間主要在網課中度過，較少社交技巧訓練。（資料圖片）

 

　　相隔3年，城市大學昨復辦「僱主午宴」，近300位僱主及管理層出席與逾200名城大學生交流，而今屆畢業生大部分在2019年入學，大學生涯有近3年時間都在網課中度過。但出席活動的中電人力資源總監周珮瑩稱，每代的大學生適應職場環境都需時，暫未見疫下畢業的學生有太大分別，甚至適應數碼時代的能力更高。

 

疫下多網上文字通訊 忽略語氣表情

 

　　與會的俊和建築主席李家粦亦表示，大學生應有自學能力，學術水準應分別不大，但近年發現年輕人不願主動與人接觸，情況需改善。畢馬威中國人力資源總監李廷鈞則稱，疫下實體溝通較少，故會加強訓練新入職同事，與人說話時的眼神接觸及握手等禮儀。

 

畢馬威中國人力資源總監李廷鈞（右）指，會加強訓練新同事待人接物禮儀。左為中電人力資源總監周珮瑩、中為俊和建築主席李家粦。

 

　　毅知顧問公司董事總經理周綺萍坦言，年輕人疫下更習慣用網上文字通訊，忽略語氣和表情同樣重要，結果面對面溝通時，會不自覺「嘴藐藐、輕挑、敷衍」，曾聽聞有新入職員工欲與老闆閒聊，竟用「喂」來稱呼對方，一般上司未必會發難，但難免不快。環球管理諮詢董事總經理李漢祥亦稱，學生缺實習、暑期工及海外交流機會，的確較少機會訓練溝通能力，惟相信未至於影響適應職場。

 

市道好僱主較包容 惟忌「騎牛搵馬」

 

　　踏入學年尾聲，畢業生開始部署搵工，李漢祥分析，相信今年大企業招聘復常，加上年輕勞動力流失嚴重，相信今年市道是「呢幾年最好」。周綺萍提到，今屆學生有3年都上網課，僱主亦擔心他們「有無真真正正返過學，學習質素會否較差？」，惟坦言目前「工搵人多於人搵工」，僱主的包容能力亦較強。

 

　　周綺萍寄語，今年市道好，畢業生無必要「漁翁撒網」寄履歷（CV），反而要盡早行動，避免競爭愈來愈大；另切忌因市道較好，便不停轉工爭取加薪，因勞動供求總會變動，曾見有任職銀行合規部門的求職者，「5年做8份工」，結果現在連面試機會都難求，僱主或擔心求職者只看短期利益，長遠難留人，亦惹人懷疑以往是否「過咗蜜月期，應付唔到困難就走」，影響深遠。

 

 

轉載自: 晴報

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