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29/03/2023

破戒歎叉燒 狂擦港式美食 秋成勳祟拜成龍

#秋成勳
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　　【晴報專訊】憑Netflix綜藝真人騷《體能之巔︰百人大挑戰》（Physical 100）贏盡人氣的韓國格鬥家秋成勳日前訪港，平日接受嚴格訓練及控制飲食的他，忍不住狂擦香港地道美食；原來秋成勳的偶像正是武打影星成龍，他透露獲中間人牽綫安排見面，可惜因對方不在港，最終緣慳一面。

 

 

　　現年47歲的秋成勳相隔七年再度來港，與韓國組合少女時代成員孝淵為高爾夫球活動任嘉賓。秋成勳笑言留港期間，受不了美食誘惑，大吃大喝一番。「香港的美食非常好味，我吃了叉燒！因為太多美食，所以會胖了一點。」此行來港雖然只逗留短短100小時，但秋成勳除了品嘗點心及打邊爐外，更乘搭豪華派對版叮叮，「我知道電車是歷史悠久的交通工具，希望多來香港幾次。」

 

 

秋成勳大啖吃下叉燒，好吃得忍不住驚訝瞪大眼。（影片截圖）

 

秋成勳乘搭豪華派對版電車，欣賞港島鬧市風光。

 

秋成勳留港逗留100小時，特別抽空到中環街頭留影。

 

秋成勳晚上一嘗港式打邊爐，難怪他笑言一定會增磅。

 

送太太330枝花最浪漫

 

　　今次訪港之行，原來秋成勳的太太及女兒小愛亦有同行，但因秋成勳工作太忙，加上妻女來港欣賞Art Basel，所以他今次「一支公」快閃遊香港，更到中環一間百年洋服店度身訂造西裝，再到北角的天台酒吧happy hour，享受男人的浪漫。問到外表Man爆的他可有溫柔一面？他笑說：「我經常做運動，給人感覺很強，但我自覺只是一個做運動的人，跟普通大叔無分別。」至於做過最浪漫的事，他回想道：「我不太肯定自己是否浪漫的人，記得太太33歲生日，打算買花送給她，但又覺得33枝花太少，結果買了330枝，太太讚我很浪漫。今次太太叫我買手錶送給她做手信。」

 

冀與香港粉絲做運動

 

　　至於可有留意香港動作電影？秋成勳即自爆是成龍忠實粉絲，「我從小到大都看成龍的電影，視他為偶像！本來今次有朋友特意安排我們見面，可惜他不在港未能成事。希望下次有機會見面，或者一起做training（訓練）！」如果日後來港舉行粉絲見面會，他笑說：「我最希望跟粉絲一齊做運動。」此外，雖然拍攝《體能之巔》非常辛苦及難忘，但若再有機會，秋成勳毫不猶豫表示一定會再參與類似的節目。

 

轉載自: 晴報

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