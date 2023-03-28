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裳色．惜裳
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28/03/2023

辦公男穿搭！3大簡潔服飾打造返工/出街百搭Look！Polo恤切勿企領！Smart Casual着斜布褲揀咩色好？

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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

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    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Pinterest, Hugo Boss, Otokomae

　　上次提到男士衣櫃裏不是西裝便是運動裝，為了解決男士「極端衣櫥」的苦惱，我推薦了恤衫、針織外套、休閒西裝外套等穿搭必備上衣，其實尚有以下基本單品可以打造出職場休閒通用造型。

 

男士穿搭必備單品01｜Polo恤

 

　　不少男士都表示Polo恤不是夏天的上衣首選，因為它的清涼感遠不及普通T恤，要不焗促的Polo恤選擇時可留意衣物的物料。市場上很多標榜高透氣舒適感的Polo恤，材質一般是以棉（Cotton）及聚酯纖維 （Polyester）混合而成，棉的比例越高會比較吸濕散熱及透氣，只要多留意衣物標籤選對材質，從此可以將Polo恤加入夏季衣櫥清單吧！

 

 

　　不得不提的是Polo恤的著法！偶爾在街上看到有男士會將Polo恤反起領口...企領在八十年代確是非常流行的Polo恤穿法，可是這個企領潮流今時今日已被視為老土及作狀，如不想顯得造作的話，建議還是把Polo恤好好地穿，切勿企領！

 

 

男士穿搭必備單品02｜牛仔褲

 

　　職場休閒通用的牛仔褲顏色，以原色素面沒有打磨紋理的深藍色為首選，其次是有自然打磨紋理貓鬚的牛仔藍，而且是沒破洞或流蘇才可用來辦公室及休閒穿著！原色牛仔褲一向深受時尚男士歡迎，有牛仔褲迷更會「養牛」，即穿後不常洗，甚至不會洗滌，目的是希望保留原色及讓日常穿著產生貼合身型的自然紋理，成為獨一無二的牛仔褲！在外國甚至有可持續時尚（Sustainable Fashion）品牌提供「養牛」服務，減少加工洗滌工序產生的污染。

 

 

　　版型褲型方面，最好避免會顯露強烈休閒感的寬鬆剪裁，而修身窄褲管及合身直腳款用來配搭恤衫、針織及西裝外套便可營造穩重感覺，休閒場合則配搭T恤、Polo恤即可！

 

 

Read More︰男士必學！返工／出街百搭Look！恤衫可以咁襯法！肌肉男要著邊款針織衫？

 

男士穿搭必備單品03｜斜紋布褲（Chino）

 

　　斜紋布褲推薦三種必選顏色︰黑色、灰色及深藍色，其次是卡其或墨綠色，適合不需以正式西裝上班、但又要顯專業的行業或Smart Casual裝束穿著。與選擇牛仔褲的版型一樣，首選修身窄褲管及合身直腳款，要營造斯文造型時，只需配搭恤衫、外套、皮鞋或樂福鞋，想有休閒感則配搭T恤Polo恤及球鞋已可。要注意，新的斜紋布褲通常都有褪色現象，經若干次洗滌後更會變軟及顯舊，建議洗滌前將褲子內外反轉可減少與洗衣機滾輪的磨擦來延緩耗損，多注意衣物護理可避免Chino褪色發白或起鏡面情況。

 

 

　　連同上篇共介紹了6種職場休閒通用的單品，足以配襯出多種不同造型，打造慳時間慳力的簡約衣櫥就是如此簡單！

 

 

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