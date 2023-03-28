  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

28/03/2023

【FOCUS】從香江到美國　商業地產冷風吹

#信貸環境 #商業地產 #減息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　陽春三月，全球商業地產卻冷風勁吹。從旺角「百億商業地王」淪為平過粉嶺工業地，到多間華爾街大行、對沖基金紛紛搬離中環避貴租，再到內房商放售東涌兩酒店欲套現；連同壓垮矽谷銀行（SVB）、簽名銀行（Signature Bank）的稻草，都離不開MBS（資產抵押證券）或CRE（商業地產貸款），就連馬斯克（Elon Musk）也忍不住疾呼，「（商業地產債務）是目前最嚴重的燃眉之急。」

 

三大利淡，「蹺腳收租」好景不再

 

　　「蹺腳收租」的Dream Job，在乘搭了14年低利率東風後，正好景不再。除了財大氣粗的領展破天荒供股集資，規模5.6萬億美元的美國商業地產債務，恐成為銀行業新的震源。

 

 

　　有何憂心之處？先看物業價格，2月Green Street商業地產價格指數顯示，較去年3月峰值已累跌15%。其次是節節攀升的利率，寫字樓貸款平均最優惠資金成本已從2021年的3.2%飆至6.3%。再次是空置率，昔日黃金地段的曼哈頓突破15%，三藩市更高達19%。

 

　　換言之，隨著資產價值縮水、按揭成本大漲、租金收入下降三大利淡疊加，商業地產貸款的拖欠及違約正次第浮現。

 

銀行擁「地雷」，恐掀新一輪擠提

 

　　單以2023年計，就有約4000億美元債務到期，未來5年總計逾2.5萬億美元，誰持有這些「地雷」？規模約2萬億美元的多戶住宅（通常為商業公寓）貸款中，政府贊助機構（如房利美、房貸美）、銀行分別持有47%、33%；其他3.5萬億美元商業地產貸款中，銀行、保險機構分別持有47%、33%。

 

 

　　由此可見，銀行持有相當比例的商業地產貸款，而這些貸款中，僅今明兩年就有分別約4000億美元、5000億美元到期，稍有風吹草動，都恐掀新一輪擠提潮。事實上，早前破產的簽名銀行，正正遭遇大量房地產投資者轉移資金。而持有高達2370億美元MBS的美國第八大銀行Charles Schwab，近日股價急跌或預示成為下一個風眼。

 

信貸環境緊縮，加大經濟衰退風險

 

　　由此產生的連鎖反應或是，承擔經濟主要信用提供者的中小銀行，信貸將愈來愈越稀缺和昂貴，最終加大經濟衰退風險。「新債王」岡拉克（Geffrey Gundlach）最新警告，預計美國經濟將在幾個月內衰退，而聯儲今年將減息「數次」。

 

　　不過，跟聯邦基金利率走勢密切相關的2年期美殖利率隔夜一度重上4%，聯儲5月再加息25個基點概率一度突破50%，都顯示鮑公或執意鋌而走險。

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#信貸環境 #商業地產 #減息

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk