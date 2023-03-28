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智慧城市4.0
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28/03/2023

東盟經濟表現突出，對發展智慧城市服務需求殷切！香港如何把握這個黃金機遇？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　東盟近年經濟表現出眾，即使在全球滯漲風險加劇的情況下，東盟多國依然能夠交出亮麗的成績，智庫「東盟10+3宏觀經濟研究辦公室」（AMRO）估計，東盟在2023年經濟增長將高於全球平均水平。

 

　　然而，經濟起飛的背後，東盟多國仍要面對房屋、治安、教育、醫療等基建追不上發展的難題，這些新興國家對以創新科技為本的智慧城市服務和產品需求甚殷，正為環球市場帶來無限商機。

 

　　中國內地和新加坡對推廣智慧城市服務雄心萬丈，兩地在政府高層牽頭下推動合作，於2019年，先有深圳與新加坡簽署關於智慧城市合作的諒解備忘錄，後有中國外交部發表與東盟的合作聲明，支持包括深圳等內地8市與東盟城市結為夥伴，共同以智慧城市項目提升競爭力和促進可持續發展等。

 

　　總計過去3年，深圳已與新加坡部署了約29個項目，包括推出亞洲中小企業中心，協助東盟與中國雙方企業之間的貿易，方便相互進入東南亞和粵港澳大灣區市場。到2022年11月，兩地更進一步加強合作，啟動14個新項目，涵蓋電子商貿、跨境數據交換、金融科技和綠色科技等。重點項目包括探索利用先進技術和人工智能（AI），減少碳排放和提升電動車的電池效能，以及壽命；跨境大數據平台在促進貿易數據的交換、提高跨境貿易效率之餘，也作為一個示範區，尋找金融、物流和資訊科技服務的商機。

 

　　反觀香港，東盟雖然是本港第二大貿易夥伴，關係密切，但過去數年在拓展智慧城市商機上彷彿原地踏步，一直未見有積極搶佔巿場的攻勢，若政府未能急起直追，有可能錯失長久建立的優勢。

 

圖片來源：Freepik

 

　　幸好香港本身實力深厚，為人樂道的服務甚多，金融服務是其一，而港鐵、機場服務的高效更早已揚名海外。政府應用先進科技的範例對他國亦有參考價值，例如應對颱風水浸的電子平台「聯合運作平台」（COP），對天災頻仍的東盟諸國應甚為實用。COP以地理資訊為核心，供各政府部門實時互通事故資訊，自2019年開始，保安局每年都聯同30多個政策局和部門舉行跨部門桌面演習，以測試應變和善後能力。COP也是中央指揮中心，協調物流和人手。其他如空間數據共享平台（CSDI），方便初創企業運用公開的政府數據創新，相信也是東盟國家希望進一步了解的智慧服務方案。

 

　　期望政府能好好把握東盟發展的黃金機遇，積極推廣香港的智慧城市方案和經驗，創造更多優質的就業機會，振興本港經濟。

 

 

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