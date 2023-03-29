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29/03/2023

尖沙咀打卡半日遊！海旁驚現巨型泳池！必影3大全新藝術裝置︰迷你香港地標建築/ 12米高跳高巨人

#尖沙咀 #海港城 #海運觀點 #藝術家 #JR #GIANTS #香港藝術館 #藝術廣場 #藝術裝置 #建築師 #蔡偉權 #人遊於港 #巨型泳池 #打卡 #打卡熱點 #週末好去處
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Text: Louise Yuen

　　雖然 Art Basel、Art Central 等大型藝術展經已落幕，不過香港各處仍能看到不少超 IGable 的大型藝術裝置，單是尖沙咀已經有 3 個注目新 check point。趁住藝術月，一於去一趟尖沙咀打卡半日遊，由香港藝術館起步，沿海旁邊走邊看巨型打卡泳池、「坐得到」的香港地標休憩空間，附近的海港城還展出法國著名藝術家 JR 的亞洲首件 GIANTS 系列作品，一次過賞到多件藝術作品，這些機會不是經常有！

 

尖沙咀最新打卡checkpoint 01｜走入維港旁的巨型打卡泳池

 

　　尖沙咀海旁最近出現了一個超現實的巨型泳池！唔使換泳衣，直接走入「池底」便可坐在沙灘椅上打卡慢慢 chill，猶如置身大人國，相當搞笑！這個設在香港藝術館前的藝術裝置《路過蜻蜓》由本地藝術家陳惠立創作，他喜歡本來就以游泳池為創作核心，今次更以深淺不一的藍色馬賽克磚完美還原公共泳池場景，中間夾雜了白磚，看起來帶閃爍點綴的效果，岸上亦有巨型水泡、樓梯等裝飾，玩味十足。

 

（圖片來源︰政府新聞公報）

（圖片來源︰政府新聞公報）

 

「游•遊」戶外裝置展覽—《路過蜻蜓》

地址︰尖沙咀梳士巴利道十號香港藝術館前方的藝術廣場

展出日期︰即日至至 2023 年 3 月 24 日

費用︰免費

電話︰2721 0116

網址︰https://hk.art.museum/tc/web/ma/exhibitions-and-events/harbour-wonder.html

 

下一頁︰「坐得到」的香港地標建築+跳高巨人飛躍香港天際

 

 

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