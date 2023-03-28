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28/03/2023

張國榮逝世20週年 | 粉絲必去4大紀念展覽活動！睇Leslie Cup國榮盃珍藏／霓虹燈打卡牆／林敏驄《無心睡眠》手稿／經典舞台服飾／音樂節

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Text: Kennis Wong

　　哥哥張國榮於2003年4月1日逝世，香港人自始痛失一位有才華的巨星！不經不覺20年，即使在20年後的今日，臨近哥哥逝去的4月1日，仍然有很多歌迷悼念，電視、電台或網上都會重播哥哥的歌影視作品。今年適逢張國榮逝世20週年，各公私營大單位如商場、博物館均悉心籌備和舉辦紀念活動，讓粉絲們藉著展覽、音樂等追憶哥哥風采！

 

紀念哥哥張國榮展覽2023 | 1. 奧海城「Timeless Leslie Encounter」：睇珍藏、霓虹燈打卡牆、分享會！帶你回到哥哥最好年華

 

　　哥哥舞台上意氣風發，但私下的他原來是麻雀愛好者？由即日起至4月2日，奧海城透過20個張國榮好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷相遇的故事，以及展出珍藏展品及經典作品，讓大家多角度懷念哥哥。

 

Timeless Leslie Encounter

展期︰即日起至4月2日

開放時間︰中午12時至晚上9時

地點︰奧海城2期地下主題中庭

 

珍藏展品任睇！「Leslie Cup國榮盃」

 

　　歌迷必定知道張國榮熱衷於打麻雀，但原來他曾十分認真地對待這個興趣，與好友合力舉辦「Leslie Cup國榮盃」，最後由蘇施黃奪得冠軍贏得此盃，如今有「有心人」借出獎盃展示，讓大家感受當時「Work hard, Play hard」的哥哥！

 

（圖片來源：奧海城Facebook）

 

　　另外，場內亦展出張國榮多項經典作品，包括專輯《張國榮的一片痴…》等，專輯上更有哥哥親筆簽名。歌迷追星的回憶一定返曬嚟！

 

（圖片來源：奧海城Facebook）

（圖片來源：奧海城Facebook）

 

影到飽！永恆經典作品、金句打卡牆

 

　　展覽另一亮點是場內霓虹燈作打卡牆，以無限符號「∞」設計，象徵著張國榮是永恆傳奇，牆上載滿了由世界各地歌影迷投票選出、最具代表性的哥哥作品，包括經典歌曲《風繼續吹》、《MONICA》等，亦包括影視作品如《阿飛正傳》、《霸王別姬》等，向經典作品好好致敬！粉絲可以影到飽！

 

（圖片來源：奧海城Facebook）

 

分享會、導讀團帶你進入哥哥的世界

 

　　歌迷大多看到舞台上發光發亮的張國榮，就被他深深吸引，但私下的他只有他身邊的摯友才最了解。與張國榮亦師亦友的工作伙伴兼著名設計師陳幼堅、前排舞師Chris Choi、本地及海外資深歌影迷，將於3月31日下午3時現身奧海城分享他們與張國榮合作及相遇故事的一點一滴，屆時亦有歌手曾比特亦會到現場演繹經典金曲，千萬不能錯過！

 

　　此外，活動期間逢周六及日，大家都可預先於網上報名參與「Timeless Leslie導讀團」，由資深歌迷為大家訴說與哥哥有關嘅故事，大家可以一邊翻閱絕版刊物及珍藏，一邊透過導讀團中的分享思念哥哥！

 

（圖片來源：奧海城Facebook）

 

Timeless Leslie導讀團

日期︰2023年3月25日至4月2日（逢星期六及日）

地點︰奧海城2期地下主題中庭

報名連結︰http://bit.ly/3ZcBopn （名額有限，先到先得）

所有成功預留名額之參加者，均會獲電郵通知確認

 

下一頁：搭車必睇！以藝術向哥哥致敬！林敏驄《無心睡眠》歌詞手稿、1比1哥哥半胸雕像

 

 

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