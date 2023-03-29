內地團月增5倍 食肆推團餐預約制減塞爆

【晴報專訊】內地團客土瓜灣「立食」兩餸飯事件，引起社會關注。據旅監局數字，2至4月有3,566個內地團已登記，單本月就有3,081個，較2月的469個大增逾5倍，而下月暫有16個團已登記。旅監局昨跟入境團業界代表及提供團餐的食肆負責人開會。旅監局會後指，相關食肆明日或之前要跟入境團負責人落實預約及確認程序，按預約時間安排團友用膳，每名團友最少有30分鐘食飯，相關食肆更要派員控制人流，減少團友在街上等候用膳及上車離開的情況。

最少30分鐘用餐派員控人流 導遊要配合

現時土瓜灣僅嘉樂軒及富源酒家提供團餐。旅監局指，相關食肆要跟內地團負責人落實預約及確認程序，依預約時間安排團友用膳，導遊必須配合執行確保食肆不會有大批旅客輪候用膳；食肆亦應承擔營運責任，按接待能力處理預約，確保每名團友用膳最少30分鐘；且需派員協助人流管制，盡量減少團友聚集街上排隊輪候及等上車離開的情況。

新安排之下，做「團餐」的食肆需要派員控制人流。

旅監局行政總裁方安妮指，冀用膳時段為早上11時至下午2時，且團友用膳後有10分鐘緩衝，讓旅遊巴準備回來接團友；另冀日後可分流至黃大仙、九龍灣、觀塘等區；業界亦應有創意，可探討做高質素飯盒，安排團友到較舒適地方用膳。

方安妮早上指，街頭「立食」事件是因有年長團友無法等候用膳，遂在導遊帶領下買飯盒，明白觀感上不好，但導遊並無違規，亦未收到旅客投訴，旅行社已表明不再重蹈覆徹；至於網傳淺水灣街頭食杯麵，則未有旅行社報告。

餐飲業倡中央統籌客量 助食肆接待

香港餐務管理協會主席梁振華指，平價團餐每位僅收30多元，一般食肆難有毛利，靠旅行社提供客源才能「薄利多銷」，建議安排中央統籌，由旅社提供費用預算及客量，食肆提早「有數得計」便願意加入做團餐，便可分流至不同區。

入境團旅行社協會創會長謝淦廷則指，內地經濟團每餐約40至50元，比東南亞客80至120元一餐，後者更易有食肆願提供，惟過往土瓜灣一帶有10多間食肆做團餐，但執剩2間，通關僅不足2個月，接待力未跟得上進度，但相信陸續有食肆加入。旅監局成員兼導遊總工會理事長黃嘉毅則指：「無可能個個是龍蝦客」，認為本港不應拒絕平價團。

特首李家超昨晨指，本港處於復常初階，要做好運力及管理工作，對訪港旅行團要有良好規劃、措施及管理制度，文體旅局和旅監局將處理旅客為社區帶來問題。