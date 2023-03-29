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29/03/2023

誤解聯繫匯率會錯判市場

#樓市 #買樓 #聯繫匯率 #P按 #H按 #銀行結餘 #資金流向
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    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

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　　筆者近十多年都在研究和分享市場的新常態，發現很多人對聯繫匯率下的息口趨勢都用了錯的原則，想法不配合實際的環境！當然，筆者不是金融專家，我只是發揮地產代理作為市場證人的角色，將個人見到的事實和大家分享，正如任何投資、甚至買不買樓都存在風險一樣！當然筆者的觀點同様也可能存在風險，大家可以當這是一個另類的角度去看息口趨勢以作參考！

 

　　聯繫匯率下的港元，因為和美元掛勾的關係，所以香港的金融是深受美國影響，但是到了今日複雜的新市場勢態，美國力量只能說是可以影響到香港，不過已經不能控制到香港的金融。

 

 (資料圖片)

 

　　以P按(最優惠利率按揭計劃)來說，加息快慢的最主要因素是存貸比率，很多大銀行的存款量其實都是等於按揭量的數倍，亦可以說是沒有太多條件加P按，否則銀行要做蝕本生意了。美國息口只是會決定到息口趨勢，香港雖然可能要追隨趨勢，但往往這個延後追隨趨勢的時段都是長過加息周期的時段的。以上一次加息周期為例，美國2015年12月開始加息，直至2018年共加9次息口累計加幅2.25厘，卻在2019至2020年很快減至零息，香港的最優惠利率只是在2018年象徵式地加了八分之一厘。

 

　　而H按(銀行同業拆息按揭計劃)亦不是美息所直接控制的，雖然香港也是受美國市場利率的趨勢所影響，影響H按最大的因素是資金流，市場上銀根短缺，令銀行結餘減少，H按就會加！相反如果在美國加息之下，香港銀根仍然鬆動的話，H按一樣有機會減息的，在東升西降的大局下，自然資金滙聚令到香港進入低息期，縱使美國加息香港是受影響最少的金融中心。

 

　　事實上，影響現金流和銀行結餘的因素還有許多，並不是單純看美國的息口趨勢，例如炒家套息，炒家會向銀行借錢然後衝擊港元，令到銀行結餘下降，H按息口自然上升！但是這種加息並不是因為香港要追隨美國加息，是因為套息下炒家抽乾了香港的銀行結餘！另一個影響銀行結餘的因素是未償還外匯基金票據和債券，有關的票據是因為當資金過多湧入香港銀行體系的時候，為免資金過剩，所以政府就會增發票據去吸收了，例如2021年9月至2022年2月金管局共增發了約1200億票據從銀行結餘去吸收過多的資金。即是說如果香港沒有因為資金湧入而引起了大量的投機活動的話，那就不怕來了的資金流走，明白了以上道理大家就不會對加息過分恐慌。當然在撰稿此文的時候，美國加息可能已經大勢而去，但亦有可能會因為瑞信的事情而令市場資金需求突然加劇！是危？是機？還要看以上因素的變化！
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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